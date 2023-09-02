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Минчане ошиблись адресом и бросили коктейль Молотова в окно пенсионерки

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  • 2.09.2023, 12:40
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Минчане ошиблись адресом и бросили коктейль Молотова в окно пенсионерки

Что произошло?

В Могилевском районе задержали двух минских подростков, которые приехали наказать закладчика «наркошопа», но по ошибке кинули коктейль Молотова в квартиру пенсионерки, сообщили в МВД.

Молодые люди 15 и 17 лет приехали из столицы в Могилевский район «наказать» закладчика, не выполнившего задание куратора. Изготовив зажигательную смесь, они бросили ее в окно квартиры, снимая происходящее на видео для отчета.

Как позже выяснилось, подростки ошиблись адресом и напали на жилье пенсионерки. Женщина самостоятельно потушила возгорание, пострадавших нет, огнем лишь частично поврежден пол.

Следователями возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества, совершенное общеопасным способом. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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