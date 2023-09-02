Начал с «шестерок» и «валетиков» Телеграм-канал «СерпомПо»

2.09.2023, 12:52

Эпос времен закатного путинизма.

Воевавший в Украине в 2014-2015 гг. на стороне «ДНР» Андрей Куршин, ныне активно критикующий «операцию Z», признал свою вину в «дискредитации ВС РФ».

Черемушкинский суд столицы отправил администратора телеграм-канала Moscow Calling под домашний арест.

Накануне его задержали в Москве, возбудив дело по ст. 207.3 УК РФ о публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ (до 10 лет тюрьмы).

Вот, что он написал в «телеге» 23 июня 2023 г.: «С самых первых дней СВО, она разрушала Россию, разрушала ее основы. <…> «Полтора года мы ведем войну, убиваем, несем потери, при том что все участники СВО понимают, что как заявленные цели, так и ход ее проведения, транслируемый по телеку и в Z-каналах - насквозь лживые. А бесконечно лгать, как известно, нельзя - и вот вчера этот «пузырь лжи» лопнул».

В путинской РФ все активнее набирает обороты процесс, который неизменно происходит в слабеющих и параноидальных персоналистских автократических режимах, цепляющихся за власть.

Расправившись с принципиальными непримиримыми политическими противниками, ради удержания трона, они начинают войны, устраивают репрессии и в какой-то момент начинают активно пожирать своих же.

Уничтожая и тех из них, кто успел «прозреть» и начал критиковать вождя (не важно, требуя ли от него остановиться или, наоборот, еще активнее нестись дальше). И тех, кто продолжает удерживать себя в иллюзиях. В нынешнем варианте - всех этих «рассерженных» и прочих «турбопатриотов» (вроде Гиркина-Стрелкова), z-военкоров и активистов (типа Татарского-Фомина), новых варлордов, пришедших на смену ликвидированым в «ЛДНР» (Пригожин и Уткин).

Но предупреждали же их. Подполковнику плевать на все, кроме бабок и власти. Ради них он сделает все, что угодно.

Если надо, будет обниматься с Бушем и преклонять колено в Катыни. Или, наоборот, начнет «стирать Алеппо с Мариуполем», «прирастая земелькой» у Средиземного и Азовского морей. Прикажет выплачивать «маткапитал» ради демографии, а потом сам же проедется по ней катком «СВО». Начнет поощрять элитку вывозить наворованные деньги на Запад, а потом, не моргнув глазом, лишит их тосканских виноградников, британских особняков и панамскмх офшоров.

Болваны так и не поняли, что ему плевать и на «Русский мир», и на империю, и на демократию... на все. Если будет целесообразно для удержания власти, он заберет Крым или сам же его отдаст без всякого сожаления. Введет войска или выведет. Будет изображать «первого либерала» во власти или играть царя-«собирателя земель».

Путин являет собой разновидность макиавеллиста. Мы не знаем, прочитал ли он после своего любимого «Колобка» трактат итальянского мыслителя Никколо Макиавелли «Государь», но действует он во многом соответствующее - пренебрежение всеми нормами морали и следование культу грубой силы при захвате и удержании власти внутри страны, в управлении государством и народом, во внешней политике.

Согласно макиавеллизму, допускается любое действие государства (или его правителя, а как мы помним, согласно Володину, «Путин - это Россия» и наоборот), в том случае, если оно способно обеспечить преимущества для собственной страны/власти государя. Особенно во внешних, межгосударственных отношениях вплоть до «справедливой войны» ради «великой цели». Другими словами «польза» по-Макиавелли, «выше добродетели».

Примерно то, что в 20 веке было сформулировано, как «цель оправдывает средства».

Так что вопроса, избавится ли «государь» от своих, рожденных и выпестованных системой выкормышей, ставших ему помехой, не стоит. Вопрос - когда и как. Начал с «шестерок» и «валетиков», закончит тузами, если успеет. Или успеет не до конца, как, например, Сталин. Хотя как-то мелковато.

Все это описано еще задолго до Макиавелли. В древнегреческом мифе о Кроносе (Сатурне), который знал, что в будущем должен быть свергнут своим отпрыском и поэтому стал проглатывать всех своих детей, рожденных ему Реей.

Но сколько веревочки не виться, а конец один. Даже у бога Кроноса. Что уж говорить о его смертных подражателях.

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