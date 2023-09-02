Со стороны Беларуси обстреляли польских военных

Со стороны Беларуси обстреляли польских военных8
- 2.09.2023, 13:00
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Стало известно, что использовали мигранты для атаки.
Границы стран Евросоюза со стороны Беларуси в первый день календарной осени пытались нарушить менее сотни мигрантов, однако не обошлось без инцидентов.
Польская Пограничная охрана зарегистрировала попытки 55 иностранцев нарушить границу. Среди них были граждане Сомали, Ирана и Индии. В том числе два человека, увидев польский патруль, предпочли вернуться в Беларусь.
На участке заставы в Дубичах-Церкевных мигранты снова бросали камни и стреляли из рогаток в польский патруль. Никто не пострадал.
В Литве 1 сентября не было зарегистрировано попыток нарушения границы, а в Латвии пограничники проинформировали о 34 нарушителях.