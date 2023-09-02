NYT: Украинские войска пойдут стремительно, как ракеты 5 2.09.2023, 13:04

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После прорыва первой и второй линии обороны РФ открывается прямой путь к морю.

Контрнаступление ВСУ продолжается, и в августе западные СМИ неоднократно посещали украинских морских пехотинцев, которые воюют против россиян на пути во временно оккупированный город Мариуполь Донецкой области.

Ветеран-морпех Максим, воевавший в Урожайном, сказал, что после первой и второй вражеской линии обороны будет прямой путь к морю, и больше никаких укреплений, сообщает The New York Times.

«Мы будем двигаться, как ракеты», - поделился прогнозом воин.

Журналисты добавили, что украинские морпехи воюют на линии, которая проходит на юг вдоль сельской дороги T0158, петляющей через долину реки Мокрые Ялы, где украинцы после начала контрнаступления отбили ряд сел.

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