Хоронили в спешке: коллеги идеолога из Жодино рассказали новые подробности о его смерти 5 2.09.2023, 13:20

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В этом году на заводе умер еще один из руководителей.

30 августа вскоре после ареста умер Евгений Иванов, 34-летний заместитель директора по идеологии жодинского завода тяжелых штамповок.

СМИ сообщили, что его могли задержать за взятку, а умер мужчина, вероятно, по пути на допрос в Минск из-за проблем с сердцем.

Евгения Иванова похоронили в Жодино на следующий день после кончины.

Журналисты zerkalo.io узнали новые подробности этой истории.

— Его хоронили на следующий день после смерти — 31 августа, — рассказывает источник «Зеркала» на заводе. — Почему такая спешка? Скорее всего, из-за жары. 32 градуса было в те дни. (…) По пути к кладбищу гроб подвезли к заводу — для прощания. Традиция такая. Потом было отпевание в церкви. В городе говорят, что Евгений умер из-за проблем с сердцем. Его даже не успели довезти на допрос в Минск.

СМИ писали, что жодинцы видели на теле Евгения Иванова побои. Наш источник не смог подтвердить эту информацию.

По словам собеседника, у Евгения Иванова остались жена и двое маленьких детей, мальчик и девочка.

— Насколько знаю, задерживали его показательно: маски-шоу, наручники. Сопротивления не оказывал, — рассказывает наш источник. — Евгений работал на заводе много лет. Сначала был заместителем начальника сбыта (отдела маркетинга), потом возглавил отдел. В этом году была еще одна смерть на заводе — из-за проблем с печенью умер один из руководителей. Начались перестановки — и Иванова перевели в идеологический отдел.

По информации собеседника «Зеркала», Евгений Иванов мог подозреваться во взятке, которую он получил, работая в отделе маркетинга.

Напомним, что Евгения Иванова задержали вечером 30 августа, после работы. На следующий день, утром 31 августа, в официальном телеграм-канале завода тяжелых штамповок появились соболезнования в связи со смертью мужчины.

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