Да и не было никакого «мачо» 1 Леонид Невзлин

2.09.2023, 13:27

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Леонид Невзлин

«Оркестр» репетирует новый марш.

Страх стал доминирующим состоянием Путина. Он боится смерти, боится Гааги, боится потерять власть. Страх давит, заставляет подозревать всех подряд, видеть заговоры, выискивать врагов, желающих заменить ему трон на шконку.

Сегодня официально объявлено, что переговоры Путина и Эрдогана состоятся в понедельник в Сочи. Хотя еще недавно обсуждался совсем другой формат – поездка Путина в Стамбул. Но – боится. И – не доверяет. Тому же Эрдогану. Как результат – демонстрация максимального неуважения правителю Турции в качестве принимающей стороны и необходимость тому лететь в Россию. Как объясняли перенос? «Наша крыса не хочет в клетку?».

Собственно говоря, в Сочи Путин тоже едет, прикрываясь Эрдоганом. Судьба лидеров Аль Каиды ему тоже наверняка не дает спать. Поэтому и в Сочи с опаской.

Путин боится международных поездок, но и внутри страны – тоже страшно. Патриоты сердятся, иноагенты замышляют, беспилотники шастают каждый день по территории, которую так хочется считать своей. Страшно выборов весной. Мало ли. Поэтому – никакой конкуренции. Пригожина боится даже мертвого. Сам породил, сам теперь и дрожит от страха. Вдруг «оркестр» похоронный марш репетирует. В общем, был «мачо», да сдулся. Да и не было никакого «мачо». Был и есть – гопник из питерской подворотни, дорвавшийся до власти. Хотел погрузить страну в атмосферу страха, но погрузил себя. Там и сгинет скоро. Украина поможет.

Леонид Невзлин, t.me

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