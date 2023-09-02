Как белорусам сэкономить на отдыхе в бархатный сезон 2 2.09.2023, 13:34

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Эксперт рассказал о вариантах бюджетного отпуска.

Что такое осень? Это бархатный сезон для туристов. Извечная дилемма белорусов: съездить в отпуск хорошо или недорого. А может, есть варианты совместить приятное с бюджетным?..

Сайт tochka.by поговорил с председателем правления Республиканского союза туриндустрии Филиппом Гулым о том, куда лететь белорусам в ближайшие несколько месяцев, какие новые направления появляются и стоит ли ждать уменьшения стоимости туров.

Когда снизятся цены на отдых за границей

Нынешний бархатный сезон вряд ли порадует падением стоимости на путевки. Спрос на отдых в этот период времени весьма устойчив, и такой сезон считают близким к высокому, отметил Филипп Гулый.

К тому же Турция, Египет и ОАЭ – выгодные направления для отдыха не только белорусов, но и туристов из других стран.

В таком случае зреет вполне логичный вопрос: а стоит ли вообще ждать снижения стоимости на туры? Филипп Гулый подчеркнул: при действующем объеме перевозок, пока спрос опережает предложение, о горящих ценах речи не идет.

Хотя обращать внимание на акции у туроператоров все же стоит: всегда есть место так называемому «частному случаю», обнадежил эксперт.

Как удешевить свой отдых за рубежом

Если говорить о пляжном отдыхе, то Филипп Гулый советует посмотреть в сторону круизных лайнеров.

«Такое путешествие в те же ОАЭ обойдется до 40% дешевле, чем отдых в традиционном отеле в Дубае, Фуджейре или Абу Даби. При этом бонусом туристы посещают несколько стран в рамках маршрута», – поделился эксперт.

Важная ремарка: если вы положили глаз на лайнер в ОАЭ как вариант для отдыха в 2024-м, конъюнктура будущего сезона может разительно отличаться от нынешнего положения дел. Учтите это при планировании отдыха.

Доступный (или не очень) восток

На фоне частых зазываний белорусов в ближайшие восточные страны мы спросили у нашего собеседника, чем для белорусов может быть интересна эта часть зарубежья.

На самом деле все довольно просто: направления замечательные, но подойдут тем, кто предпочтет познавательный отдых пляжному.

«Например, Узбекистан – это исключительно экскурсионное направление, что не мешает ему быть достаточно ярким. Если же говорить про отдых, более соответствующий критериям потребления белорусов, то это скорее Казахстан: санатории на курорте Боровое, четырех- или пятизвездочные отели на Каспии в Актау (где есть выход к Каспийскому морю)», – перечислил собеседник.

Правда, есть у такого, казалось бы, близкого направления и свои минусы. Во-первых, перелет. Как ни странно, в случае с Казахстаном он чаще всего будет двойным: прямые рейсы у нас есть только до Астаны, которая туристам может быть интересна, скорее, с экскурсионной стороны, нежели с курортной.

Во-вторых, не забываем про россиян, для которых Центральная Азия является популярным, доступным направлением, а для жителей Урала – традиционным.

Куда лететь на отдых белорусу

На первом месте, конечно же, Россия. Но речь пойдет не про стандартный дуэт Москва-Питер. Нет, все живописнее. Например, предлагаем рассмотреть север: от самостоятельных путешествий в Нарьян-Мар до пакетных туров в Арктику на Кольский полуостров.

«Наши туроператоры предлагают варианты, хотя не все они адекватны по стоимости. Одна из причин этого – серьезный спрос на самом рынке РФ как в летний период, так и в горнолыжный сезон. Последний, к слову, в Мурманской области длится восемь месяцев», – объяснил Филипп Гулый.

А если трип планируется на выходные, то вариантом могут стать Казань или Екатеринбург.

В целом же на гребне популярности сейчас Карелия. И хорошо бы организовать себе мультитур: от Казани до Нижнего Новгорода через Йошкар-Олу и Чебоксары. Правда, для этого стоит арендовать машину, что вполне реально и даже просто, если изучить предложения членов союза туриндустрии на эту тему.

«Говоря о самостоятельных путешествиях, надо отдать должное массовому трафику белорусов на доступный юг: от Дагестана и Баку до Сочи и Анапы. Причем как групповым автобусом, так и на личном транспорте: по дороге уже системно стали популярны отели и аттракции в Воронеже, Ростове, Краснодаре», – перечислил эксперт.

А тем, кому сухопутные маршруты кажутся скучными, можно пойти другим путем. Например, купить круиз по рекам России.

«За последнее время этот вид отдыха стал в два раза более популярным, а у белорусов появилась возможность напрямую у организаторов приобретать такие круизы в их столичном офисе», – рассказал Филипп Гулый.

Выбрать можно как поездку на три дня от Москвы до Твери, так и «большое плавание» на три недели от Санкт-Петербурга до Астрахани. Судно будет ходить по реке Волга. К слову, туристический флот есть как на Амуре, так и на Енисее.

За доступными горами можно поехать в Башкирию. Из плюсов – прямой перелет и летние походы, зимой – лыжи.

«Да и сам по себе миллионный город на большой реке с особенной тюркской кухней и культурой в современных ресторанах, отелях и ценах ниже Минска и Москвы, вполне интересен для туристов из Беларуси», – отметил эксперт.

Индия претендует на круглогодичное направление

Belavia стабильно объявляет о расширении полетных программ: напрямую полетим и в Дели, и в Марса-Алам, и в Абу-Даби. Но выгодны ли белорусам такие метаморфозы? Например, один билет Минск–Дели стоит больше Br1000.

Очевидно, что появление нового направления вряд ли сделает перелеты в Индию более дешевыми, зато не придется проводить пять-одиннадцать часов на стыковке в «Шереметьево». К тому же новая точка полетной географии привносит какое-никакое разнообразие в сдержанную авиажизнь белорусов.

А в будущем, если спрос на Дели из Минска будет стабильно высоким, то и выбор авиакомпаний может расшириться, и цены на билеты могут упасть.

«Количество иностранных перевозчиков с вылетом из той же Москвы поражает, что дает почву для лояльных цен. Например, на те же Мальдивы, пусть и не самое дешевое направление, улететь можно на более чем семи авиаперевозчиках», – указал Филипп Гулый.

Эксперт пояснил: на раскрутку этого рейса нужно время, чтобы он стал экономически выгодным и начал себя окупать.

«И для этого и туроператоры, и бизнес, и власть должны помочь Belavia, которая несет серьезную финансовую нагрузку по развитию рейса. Ответственные за экспорт туруслуг должны определить политику по этому направлению, понять емкость и потенциал рынка, определить дистрибуцию с той стороны, утвердить инструменты и план, выделить на это бюджет или программу с ответственными», – отметил собеседник.

Ведь Индия того стоит. Эта огромная древняя страна с выходом к океану может стать круглогодичным направлением для путешествий за исключением периода ливневых дождей. С ассортиментом отелей и услуг тоже все в порядке, поделился эксперт.

«А варианты найдутся на любой кошелек» – заверил Филипп Гулый.

Проблемы внутреннего туризма

С учетом того, что Беларусь небольшая, организовывать дополнительную логистику для путешествий внутри страны не нужно, отметил Филипп Гулый. Он указал, что роль туроператоров в таком случае сводится к организации экскурсий. И вот с этим стало сложно.

Дело в том, что действующий отраслевой закон не разделяет внутренний и выездной туризм, заявил собеседник.

«Например, компания не может продать экскурсию другой организации по договору оказания услуг, а только по договору поручения, и в этом столько сложности, что иногда проще ничего не делать», – указал эксперт.

Есть нюансы и с организацией сплавов. Собеседник наблюдает дефицит стоянок для «акватраснопорта» и практически полное отсутствие кластерного сервиса.

«Седьмой год идут разговоры о создании условий развития и упорядочения акватерриторий и прибрежных зон водных путей, но в результате до сих пор отсутствует система и план действий, все происходит хаотично», – подытожил Филипп Гулый.

Тем временем эксперты наблюдают неимоверный потенциал белорусского внутреннего туризма. Оно и логично: в условиях ограниченного бюджета летний отдых можно организовывать в пределах страны, а вот зимний – с вылетом на море.

И все бы хорошо, только многие отмечают: провести семейный отпуск в Беларуси совсем не дешевле, чем слетать в Турцию или Египет.

Как удешевить отпуск в Беларуси

Снижения стоимости на отдых внутри страны вряд ли произойдет в ближайшее время. По крайней мере, для этого эксперт не видит никаких предпосылок.

«Отсутствует полноценная концепция развития, наблюдается высокий спрос со стороны россиян, а объекты инфраструктуры порой ведут ценообразование в валюте. Словом, этой отрасли не хватает структурирования, упорядоченности, отраслевой маркетинговой и инвестиционной политики, компетенции управления, стандартов сервиса и полномочий регулятора на уровне республики», – указал собеседник.

Теоретически снизить цену на отдых внутри страны может отмена НДС для гостиниц, поделился Филипп Гулый. Но принимать нововведение правительство пока не спешит: налог идет на зарплаты бюджетников и отказаться от него властям нелегко.

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