Нобелевский фонд отозвал приглашение послу Лукашенко 4 2.09.2023, 14:00

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«Дипломатов» из Беларуси, РФ и Ирана не желают видеть на церемонии вручения премий.

Нобелевский фонд решил отменить подвергшееся критике решение о приглашении послов из Беларуси, России и Ирана. Об этом сообщает шведская телекомпания SVT со ссылкой на пресс-релиз организации.

«Мы признаем сильную реакцию в Швеции, которая полностью омрачила это сообщение. Поэтому Совет Нобелевского фонда принял решение повторить прошлогоднее исключение из обычной практики – не приглашать послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения премии в Стокгольме», – говорится в пресс-релизе Нобелевского фонда.

Напомним, 31 августа Нобелевский фонд заявил, что пригласит на вручение нобелевских премий послов всех стран, имеющих дипломатическое представление в Швеции и Норвегии. Решение вызвало бурю критики. В 2022 году послов Беларуси и России не пригласили на церемонию вручения нобелевских премий 10 декабря в связи с вторжением России в Украину.

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