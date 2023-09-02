Данилов: ВСУ смогут поражать цели в России на расстоянии 1500 км 1 2.09.2023, 14:24

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Это стало возможным благодаря двум факторам.

Украинские войска смогут поражать цели на территории страны-агрессора на расстоянии даже в 1500 км, утверждает в интервью «Украинскому радио» секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, это стало возможным благодаря двум собственным проектам Украины: ракетной программе и программе по использованию дронов.

«Гражданство оружия, которое применяют по территории Российской Федерации, украинское. Есть два направления, которые отрабатываются уже определенный период времени, — это ракетная программа, которая была утверждена еще в 2020 году, по созданию наших собственных украинских ракет, и использование беспилотных летательных аппаратов, которые очень мощно сегодня разворачиваются в нашей стране с привлечением большого количества частных компаний», — рассказал Данилов.

Он добавил, что «очень большое количество профессиональных людей» работало над тем, чтобы Украина имела возможность бить по объектам, расположенным глубоко на территории России.

Данилов подчеркнул, что Украина в отличие от РФ поражает исключительно военные цели.

«Все это будет приносить свои результаты с учетом того, что мы не атакуем гражданские объекты Российской Федерации — школы, детские сады — как это делает страна-террорист. Мы атакуем или заводы, или военные производства — компоненты, которые убивают наших детей. Мы должны положить этому конец», — сказал секретарь СНБО.

В то же время он подчеркнул, что Украина не контролирует атаки изнутри РФ, которые могут осуществлять «какие-то партизаны, которые находятся в российских лесах».

Ранее представитель Главного управления разведки (ГУР) Андрей Юсов заявил, что Украина продолжает разработку дальнобойного вооружения и намекнул на дальнейшие новые высокоточные удары по территории страны-агрессора РФ.

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