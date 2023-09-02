Науседа предложил пересмотреть правила выдачи гражданам Беларуси вида на жительство в Литве 5 2.09.2023, 14:31

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При этом политик не стал вносить в Сейм законопроект об унификации ограничений для белорусов и россиян.

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил за пересмотр правил предоставления вида на жительство в стране гражданам Беларуси.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Как отмечается, Науседа внес вопрос пересмотра правил предоставления вида на жительство на рассмотрение осенней сессии Сейма.

Президент Литвы отметил, что для безопасности жителей Литвы необходимо пересмотреть порядок, при котором у граждан Беларуси остается больше возможностей по сравнению с гражданами России для въезда в Литву и получения в стране временного вида на жительство.

«Надеюсь, что снова вернутся к правовому статусу передвижения граждан Беларуси и России через нашу границу, статусу их вида на жительство в Литве. Сегодня мы живем в напряженной атмосфере, когда нам приходится быть максимально готовыми к возможным провокациям, возможным попыткам дестабилизировать нашу внутриполитическую ситуацию. Она действительно хрупкая. Мы должны приложить все усилия, чтобы люди в нашей стране могли жить безопасно», – заявил Науседа.

Однако среди проектов, внесенных им на осеннюю сессию, нет поправок, касающихся унификации правил для граждан России и Беларуси.

Об этом пишет LRT со ссылкой на BNS.

«Среди проектов, вносимых им на осеннюю сессию, нет поправок, касающихся унификации правил для граждан России и Беларуси», – говорится в материале.

Среди вопросов, которые Науседа собирается внести на рассмотрение парламентариев, – законопроекты, связанные с налоговыми льготами для работающих родителей, возможностью вернуть часть пенсионных средств, которые аккумулируются в частных фондах, повышением зарплаты прокуроров. Сейм начнет свою осеннюю сессию 10 сентября.

Напомним, весной Сейм Литвы рассматривал закон, положения которого должны были заменить меры, ранее предусмотренные чрезвычайным положением на границе. В процессе обсуждения было предложено уравнять ограничения для россиян и белорусов. Сейм не поддержал такой вариант проекта. Президент Гитанас Науседа наложил вето на закон, ожидая, что депутаты все-таки уравняют ограничения для граждан двух стран, однако Сейм преодолел его вето.

Летом после того, как в Беларусь начала перемещаться ЧВК «Вагнер», Науседа и ряд литовских политиков заявили, что есть необходимость вернуться к проекту закона, который предполагает введение для граждан Беларуси таких же ограничений, как и для россиян. Ожидалось, что вопрос опять будет рассматриваться на осенней сессии парламента.

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