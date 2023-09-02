Стало известно, на кого рассчитывал Пригожин во время своего мятежа 2.09.2023, 14:46

2,496

Многих из них главарь ЧВК «Вагнера» просто купил.

Российский политический эксперт и социолог Игорь Эйдман в интервью Radio NV рассказал, на кого мог рассчитывать главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин во время своего неудачного мятежа в июне 2023 года.

В эфире Radio NV Эйдман заявил, что Пригожину не нужны были «высокие покровители» и он «был достаточно автономен».

«У него были всякие отношения с разными путинскими лизоблюдами в разное время — и с братьями Ковальчуками, и с Кириенко, с другими. Но он не был чьим-то ставленником, был самостоятельным игроком, это было видно. Что касается того, кто его мог поддержать. Думаю, он рассчитывал, возможно, на какую-то поддержку части генералитета. Того же Суровикина. Кстати, не только Суровикин исчез, а еще некоторые другие генералы куда-то неожиданно исчезли после этого мятежа. … Мизинцев и еще какие-то фамилии назывались», — рассказал российский политический эксперт.

Он предположил, что Пригожин опирался на среднее звено генералитета в российской армии, которое находилось в оппозиции к министру обороны РФ Сергею Шойгу и главе генштаба РФ Валерию Герасимову.

«Достаточно данных (как косвенных, так и прямых), что и российский генералитет Шойгу и Герасимова крайне не любит. И поэтому он, возможно, хотел на этом сыграть. Но, как показала практика (кстати, я и раньше в этом не сомневался), российские генералы — страшные трусы. Всегда были, еще со времен Сталина. Поэтому они Пригожина не поддержали никак, слились во время этого мятежа. Возможно, это было одной из причин, почему он остановился. Но это были не какие-то высшие покровители, а именно среднее звено генералитета — возможно, ГРУ, возможно, каких-то других спецслужб», — объяснил Эйдман.

Политический эксперт отметил, что Пригожин «многих людей там (среди российского генералитета — ред.) просто купил, возможно, еще со времен Сирии», в частности Мезенцева.

Через несколько дней после мятежа Пригожина NYT сообщала, что Суровикин знал о подготовке бунта и мог даже содействовать мятежникам. 28 июня в The Moscow Times подтвердили факт ареста генерала из-за связи с бунтом Пригожина.

15 августа издание Politico сообщило, что Суровикин находится под домашним арестом и лишен руководящей роли в войне России против Украины.

22 августа российские СМИ сообщили, что Суровикин уволен с должности командующего ВКС РФ.

Канал CNN со ссылкой на эксклюзивные документы сообщал, что Суровикин вместе с как минимум 30 другими высокопоставленными российскими военными и разведчиками были VIP-членами ЧВК Вагнера.

Об аресте заместителя Суровикина Андрея Юдина сообщали российские пропагандистские Telegram-каналы, однако сам он эту информацию опровергал, заявляя, что находится в отпуске.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».