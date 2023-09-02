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В Гродно за «оскорбление россиян» задержали гражданина Туркменистана

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  • 2.09.2023, 14:54
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В Гродно за «оскорбление россиян» задержали гражданина Туркменистана

Лукашисты записали с иностранцем «покаянное» видео.

В Гродно задержали гражданина Туркменистана. Его «покаянное» видео опубликовал 2 сентября приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

Правозащитный проект «Суды, задержания. Гродно и область» выяснил, что мужчину зовут Матдурдыев Мейлис. В «покаянном» видео он рассказал, что в Беларуси проживает 10 лет по виду на жительство, окончил Гродненский университет, работает барменом в одном из заведений города.

— Был задержан за распространение «экстремистских» материалов в сети ВКонтакте и за комментарии в сети Instagram, — заставили сказать мужчину на камеру.

— За какие комментарии? - уточнил измененным голосом силовик.

— За оскорбление граждан Российской Федерации.

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