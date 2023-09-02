Медведь устроил забег по улицам Колодищ под Минском 1 2.09.2023, 15:04

1,796

Визит животного в город попал на камеры автомобилистов.

Очередной визит медведя в город попал на видео автомобилистов в ночь на 2 сентября. На этот раз на камеру телефона медведь попал в агрогородке Колодищи под Минском.

Медведь устроил настоящий забег улицам агрогородка, после чего ретировался в лес, пишет telegraf.news.

Пользователь, выложивший видео с гуляющим по улицам Колодищ медведем в TikTok, призвал «не оставлять детей без присмотра». Впрочем, повстречать такого лесного гостя на пробежке вряд ли захочется и взрослым:

В комментариях зрители традиционно разделились на тех, кому «мишку жалко» и кто призывает остановить активную вырубку лесов, и тех, кто убежден, что медведей в лесах стало слишком много и их численность уже следует каким-то образом регулировать.

«Скоро весь лес в города переедет», — отметил один из комментаторов.

«В лесу встретить меньше шансов, чем в городе!» — Под Минском опять заметили медведя

Напомним, этим летом горожане как никогда часто делились видео своих встреч с медведями в лесах под Минском. Так, в одном случае медведь даже устроил настоящий забег наперегонки с автомобилем по одной из улиц деревни Большой Тростенец Минского района, в другом — прогулялся по улицам коттеджного поселка Марьяливо, находящегося в 10 километрах от Минска.

«Квартирку на зиму присматривает» — Медведь пустился наперегонки с авто по поселку под Минском

В связи с участившимися случаями встречи людей с бурым медведем Государственная инспекция охраны животного и растительного мира опубликовала рекомендации по тому, как вести себя при встрече с этим зверем, чтобы не стать его ужином. Специалисты отметили, что при составлении руководства они «учитывали особенности биологии белорусской популяции» медведей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».