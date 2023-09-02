Война идет в каждый российский город

Война идет в каждый российский город1
- Александр Роднянский
- 2.09.2023, 15:11
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Спрятаться от нее невозможно.
Одна из читательниц попросила меня написать о будущем.
Мне эта идея показалась интересной. Попробую поделиться с вами своими соображениями о ближайшем будущем. И даже не в одном посте, а нескольких.
Когда мы говорим о том, как Россия и россияне относятся к войне, самое часто используемое слово - молчание.
Равнодушие.
Попытка жить так, будто ничего не происходит.
Не буду морализировать, говорить о своем отношении к подобной позиции - думаю, она очевидна.
Скажу о другом - с каждым днем возможностей в России игнорировать войну становится все меньше.
И дело здесь не в муках совести, не в удушении политической жизни и даже не в атаках дронов.
Речь идет о неизбежном росте преступности.
Уже сегодня «ветераны» войны или бывшие наемники ЧВК «Вагнер» фигурируют в криминальных сводках каждый день.
Это не преувеличение - нет дня, когда вы не прочитаете о вернувшемся «из зоны СВО» «герое», который кого-то убил, ограбил или изнасиловал.
30 августа таких новостей, например, было сразу две, в обеих фигурировали наемники «Вагнера», изнасиловавшие 13-летних девочек.
Подобных историй будет только больше.
Помогут ли в этой ситуации россиянам пресловутые путинские «силовики»?
Ответ можно найти в новом репортаже «Русской службы ВВС»: «за 10 лет, по словам министра внутренних дел РФ, из министерства ушла половина сотрудников. Помимо 90 тыс. вакантных мест в российских регионах, к 2026 году МВД нужны 42 тыс. новых полицейских для работы на оккупированных территориях».
На деле это означает, что «из-за нехватки кадров полицейские в России все чаще отказываются возбуждать уголовные дела по заявлениям жителей.
От расследования избиений и грабежей сотрудников МВД теперь отвлекают «бесконечные» протоколы о фейках и дискредитации российской армии.
Получая в среднем 45 тыс. рублей, полицейские уходят в курьеры, таксисты и кассиры».
Да, пока еще россияне могут изображать, что войны нет.
Но война неизбежно придет в каждый российский город и спрятаться от нее невозможно.
Александр Роднянский, t.me