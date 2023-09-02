ВСУ уничтожили хваленый Т-90М «Прорыв»: танк насквозь пошила кумулятивная струя 1 2.09.2023, 15:26

Военный эксперт раскрыл подробности и объяснил, при чем здесь Leopard 2.

Украинские защитники уничтожили очередной российский танк Т-90М «Прорыв», который, по заверениям россиян, «не имеет аналогов в мире».

Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, «самый современный и самый надежный танк» РФ насквозь прошила кумулятивная струя.

Эксперт напомнил, что в СССР бездарно скопировали у Leopard 2 нишу для комбинированной брони башни танка Т-72Б (база для Т-90) с пакетом «отражающих листов».

«Суть заключалась в размещении пакета из широкой стальной пластины, слоя инертного наполнителя и стальной пластины меньшего размера. Это облегчало вес башни, но повышало ее броне-устойчивость. Но это если все сделано с умом. На Т-72 все сделали через... нишу для бутылочки. В Leopard 2 эти пластины размещались под вариативным углом 70°, но на Т-72 они стоят под углом 90°!» - отметил Коваленко.

В итоге при попадании в башню Т-90 под определенным углом боеприпас может пройти сквозь пластины без особых препятствий, что и произошло в этот раз, добавил эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».