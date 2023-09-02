В Беларуси повысили тарифы на услуги почтовой связи 5 2.09.2023, 15:36

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С 1 сентября.

В Беларуси с 1 сентября повысились тарифы на услуги почтовой связи общего пользования. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 17 августа 2023 года №48, сообщили в пресс-службе МАРТ.

Тарифы на пересылку простой почтовой карточки, письма, бандероли весом до 20 г повышаются на 8 копеек для физических лиц и на 6 копеек для юридических лиц, ИП. За каждые последующие полные или неполные 20 г массы письма, бандероли - на 1 копейку для физических лиц и на 0,83 копейки для юрлиц, ИП.

Решение о пересмотре тарифов принято в рамках запланированного повышения регулируемых цен и тарифов в 2023 году в целях обеспечения возмещения операторам почтовой связи экономически обоснованных затрат при оказании данных услуг.

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