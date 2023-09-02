В Украине ликвидирован российский подполковник

В Украине ликвидирован российский подполковник1
- 2.09.2023, 15:45
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Оккупант возглавлял межмуниципальный отдел МВД РФ.
В Украине в конце августа ликвидирован очередной подполковник российских оккупантов – Александр Александрович Беспалый, возглавлявший межмуниципальный отдел министерства внутренних дел РФ «Дзержинский».
Об этом сообщил блоггер и украинский патриот из оккупированного Донецка «Necro Mancer», системно отслеживающий некрологи в рашистских средствах массовой информации, ведомственных медиаресурсах властных и силовых структур и в соцсетях сторонников русского мира.
О «героической» смерти бывшего полицейского рассказал рашист Дмитрий Ашаев. Скорее всего, Беспалов уехал убивать украинцев уже после того, как вышел на пенсию. Межмуниципальный отдел МВД, который он возглавлял, расположен в Красноярском крае РФ.