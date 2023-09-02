«Меня радовало, что муж, любитель рыбалки, все-таки проникся дачной жизнью» 2.09.2023, 15:56

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Как за несколько лет белоруска превратила 10 соток в уютный уголок.

Елена рассказала onliner.by, как пространство в 10 соток в садоводческом товариществе превращается в уютное место для отдыха. Чтобы мечта стала реальностью, семья читательницы нанимала строителей (и сверяла их работы с мастер-классами на YouTube), а также вкладывала свой труд.

— В течение десяти лет моя семья время от времени гостила на даче у родителей, пока я не прониклась природой и не захотела современную дачу со всеми удобствами. Узнала, что в этом же садоводческом товариществе есть участок, выставленный на аукцион, дождалась заветной даты и наконец-то приобрела пространство своей мечты на 10 соток! Там росла одна большая сосна и море высокой травы. Преобразования начались.

С чего начинается любая стройка? С организации доступа к воде и туалета. Договорилась с работниками, мне пробурили скважину, построили кессон глубиной 2 метра, чтобы зимой вода не перемерзала. Работы с материалами потянули на 2400 рублей. Потом поставили туалет и летний душ из блок-хауса. С энтузиазмом начали строить сарай для инвентаря. И это все в течение недели!

Для возведения сарая из блоков обратилась к строителям из Столбцов, так как их расценки были значительно интересней, чем у минчан. Сообразив, что для садового инвентаря и инструмента будет достаточно сарая 3 на 5 метров, закупила блоки, цемент, 20 тонн песка, арматуру, материал для кровли — и начали строить сарай с подвалом.

Параллельно я занималась разработкой альпийских горок и цветников, их украсили крупные камни из карьерного песка. Родители активно подключились и помогли распахать маленький огородик 5 на 15 метров, чтобы весной можно было посадить клубнику и зелень. За три месяца на участке вырос сарай, проглотивший почти 4600 рублей.

Наступили заморозки 2018 года, которые отсрочили на весну строительство отмостки сарая и заливку пола, — это меня спасло от ошибки. Зима показала реальность. Капли воды просто лились с потолка подвала, так что решили утеплять.

Летом 2019 года строительство на участке возобновилось. Супруг предложил поставить забор с откатными воротами, и работа закипела. Кроме того, хотелось не просто приезжать и работать, но и отдыхать. Поэтому в интернете занялась поиском современной беседки. Нашла мастера, с ним обсудили нюансы, закупили пиломатериалы, и за пару выходных на участке появилось второе строение.

Огорчало то, что из всей мебели для беседки был готов только стол, а лавки на металлическом каркасе сделать не успели — их пришлось ждать больше месяца. Зато в качестве компенсации за мое терпение парни решили подарить светильник в стиле лофт, от которого приходят в восторг все наши гости. За возможность с удовольствием отдохнуть с друзьями под шашлычок и спрятаться от солнца в жаркий день пришлось расстаться с 2500 рублями, о чем нисколько не жалеем.

Увлечение цветниками не испарилось. Наоборот, я решила цветы разместить вдоль забора по периметру участка.

Позже прораб порекомендовал отклониться от проекта и залить крыльцо и террасу размером побольше на все случаи жизни. Я доверилась, о чем сейчас не жалеем. В течение месяца фундамент, отделяющийся от крыльца и террасы температурными швами, был готов. Предусмотрительно заложили в него выходы для канализации, подачи воды, ввод для электричества. В течение недели поливали фундамент водой несколько раз в день, в результате чего «всплывали» косяки работников. Я, конечно, расстроилась, но впереди было еще много работы. Заплатив прорабу почти 16 000 рублей за материалы и работу, мы поблагодарили строителей и попрощались — для поисков более щепетильных работников.

К этому времени супруг решил купить газонокосилку, чтобы был порядок на участке. Выбор сделали в пользу самоходной газонокосилки Stiga, 580 рублей. Меня радовало, что муж, любитель рыбалки, все-таки проникся дачной жизнью. Косить подросшую траву стало намного проще, чем триммером. С этой работой легко справляется даже дочь.

Чуть позже мне порекомендовали прораба, с которым мы обсудили детали проекта, стоимость работ с материалами, заключили договор и приступили к возведению коробки с крышей. Рекомендации часто не гарантируют мастерство, но об этом мы узнаем позже. А пока приближалась осень, и действовать нужно было быстрее.

Закупили блоки, строительные смеси, пиломатериалы и с новыми силами окунулись в стройку. Через пару дней укладки блоков выявился «косяк» — их положили неправильно, уменьшив толщину стены на 5 сантиметров: с 30 до 25. Для смягчения ситуации нам предложили компенсацию 50% на закупку материалов по утеплению. После недолгих переговоров мы дали согласие, и работа продолжилась. В течение трех недель возвели коробку.

Параллельно заказали в одной из компаний окна и дверь на террасу. Там мне посоветовали приобрести окна с тонировкой, объяснив преимущества. Мы согласилась, чему только рады. На эту красоту с установкой у нас ушло 3400 рублей.

Пока рос дом, в нашем товариществе днем периодически отключали электричество из-за ремонта на ЛЭП, поэтому работы тормозились. Необходимо было просто набраться терпения.

На материалы и оплату работ по строительству коробки было потрачено чуть больше 15 000 рублей. Потом закупили материалы для крыши, приехали мастера по кровле. Приблизился октябрь 2020-го — и крыша была готова. Мы радовались как дети. На это списалось еще около 8000 рублей.

Работники утеплили дом минеральной ватой и сразу оштукатурили фасад.

Для обогрева домика выбрали чугунную печь-камин Demetra РФ со стеклянными сторонами и дверцей. С доставкой и комплектующими покупка обошлась в 2300 рублей. При установке захотелось обыграть печь кирпичом, что только добавило изюминку.

Пришли заморозки, стройка остановилась.

Сезон 2021 года встретили большими надеждами на скорейшее завершение строительства. Зимой я изучала в интернете, что нужно учесть для правильной проводки воды, канализации и септика. С этого и началась моя весна.

Все забурлило заново. В мае на двор завезли мини-экскаватор, работа длились почти пять часов. Из кессона в дом стала поступать вода, а использованную воду благополучно можно было слить по канализационным трубам в септик с переливом. Кошелек слал легче еще на 2550 рублей.

Электропроводку решили доверить знакомому, на которого можно положиться. После изучения проекта дома и виртуальной расстановки будущей мебели рассчитали виды кабелей и их метраж, количество розеток и выключателей. На закупку этого всего потратили порядка 1900 рублей.

По рекомендации предыдущих работников пригласили штукатуров из Столбцов для внутренней отделки стен. Стоимость их услуг составляла 5 долларов за метр. Я с удивлением узнала, что работники не планируют вынимать из штукатурки маяки, как это рекомендуют в YouTube, так что пришлось настоять на своем. После изъятия маяков и выравнивания канавок в стенах я рассчиталась с парнями и мы попрощались. Пришла к выводу: если хочешь сделать хорошо, сделай сам.

Пока черновая штукатурка высыхала, я снова штудировала YouTube, изучала, как самим нанести декоративную штукатурку. Выбрала технологию, которую называют «тысяча линий», «кирпичик», «мешковина», «короед», и оставшуюся часть лета по выходным с энтузиазмом прыгала с «козла» на «козел», предвкушая красоту. Результат не заставил себя долго ждать. Действительно, процесс оказался не настолько сложным, как представлялось.

Особенно приятно, что в стены вложен свой труд и любовь к уютному гнездышку. Наши гости до сих пор восхищаются, что декоративную штукатурку я нанесла сама. Очень приятно! Поскольку я сэкономила на оплате этой работы, красота обошлась в копейки. Штукатурка, грунтовка и краска — за все около 1000 рублей на весь дом.

Потом зять решил поучаствовать в строительстве — предложил уложить ламинат сам. Мы купили 65 «квадратов» ламината за 1200 рублей и с нетерпением ждали последних штрихов, чтобы пыльные и грязные работы закончились.

Пока укладывали ламинат, дочь выбирала в свою спальню мебель, а я — в остальные комнаты.

Кровать с матрасом купили у белорусской фабрики Sonit, купили также большой угловой диван в гостиную. Нашли в одном из салонов стулья в гостиную, они идеально подходили и оказались комфортными для спины.

Заказали шторы. Для кухни взяли свои старые шкафчики, докупили фасады и три шкафа по акции в салоне брестской фабрики. Сами собрали и заменили старые фасады на новые — можно сказать, что у меня на даче большая современная кухня с малыми затратами.

На весну 2023 года нам оставалось только закончить строительство с оформлением потолков и навеской светильников.

Сейчас мы в шаге от завершения работ, остались мелкие штрихи. Каждые выходные семьями просто приезжаем отдыхать, общаться с родителями, наслаждаться свежим воздухом.

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