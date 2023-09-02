Россияне взвыли из-за поведения своих же соотечественников на отдыхе 4 2.09.2023, 16:11

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Особенно шокировали пожилые люди и маленькие дети.

Россияне устроили истерику из-за поведения своих же соотечественников на отдыхе в Сочи у побережья Черного моря. Туристы из РФ жалуются на фекалии в воде и неадекватное поведение отдыхающих, пишет «Антикор».

Особенно шокировали пожилые люди и маленькие дети, которым родители позволяют загрязнять воду и мешать другим. РосСМИ описали ситуацию в разозлившей россиян Сочи.

Конфликтность, грубость и игнорирование гигиенических норм туристов привели к крику, хаосу и даже случаям обнаружения фекалий в Черном море.

По словам местных пропагандистов, маленьким детям разрешают опорожняться в море, а затем моют их прямо там. Дети постарше позже пьют загрязненную морскую воду, что иногда приводит к госпитализации.

Более спокойные отдыхающие пожаловались, что их сограждане ведут себя агрессивно, часто ссорятся в общественных местах между собой и вступают в конфликты с другими людьми.

Антисанитарные условия для россиян усложняются еще и тем, что у пляжей регулярно сливаются нечистоты. Местные власти ничего не делают, чтобы решить проблему на курорте.

Однако вариантов, куда бы поехать на отдых в этом году у россиян не много. В оккупированном Крыму их пугает регулярный «хлопок», а пляжи в Анапе больше похожи на муравейники, где негде сесть.

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