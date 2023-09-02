Белорусы похвалились первыми осенними грибами

Белорусы похвалились первыми осенними грибами1
- 2.09.2023, 16:54
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Где пошли лисички и подосиновики?
Белорусы из самых разных районов нашей страны первое сентября решили отметить в лесу, пишет telegraf.news. И многие сходили по грибы небезуспешно! Кто-то похвалился боровиком-гигантом, кто-то набрал корзину лисичек, другие привезли домой подосиновики и маслята. Узнали, где в Беларуси и какие грибы порадовали жителей 1 сентября. Один из районов отличился особенно.
«Боровик размером с 20-литровое ведро!!!»
В сообществе «Грибы: Грибные войска Беларуси» один из пользователей 1 сентября поделился невероятной находкой — огромным боровиком. По его словам, такого гиганта он нашел в Логойском районе Минской области.
«Боровик размером с 20-ти литровое ведро!!!», — написал он и показал впечатляющее фото:
Лисички и подосиновики
А вот сколько всего собрала 1 сентября в Логойском районе Валентина:
«После дождя лисицы много, все остальное остатки летнего слоя, маслят и опят не обнаружено», — рассказала она.
Другой пользователь, Александр, в этот же день и в том же районе нашел ведро лисичек и несколько подосиновиков.
«С первым днем осени всех))», — поздравил он коллег-грибников.
Фото: Александр Савицкий
В Пружанском районе Брестской области тоже нашлось место, богатое на лисички.
«Первый день знаний отмечаем в лесу», — написала Диана и похвалилась «урожаем».
А вот в Житковичском районе Гомельщины, по словам местных жителей, не так густо — Алексей собрал лишь немного лисичек.
«Больше в лесу ничего нет», — заявил он.
А вот сколько лисичек собрали в Березе Брестской области:
Маслята
В свою очередь Татьяна похвалилась собранными в Витебском районе в первый день осени маслятами (и не только).
«Маслята собираю в этом году наверное по пятому кругу, опять много молоденьких», — отметила она.