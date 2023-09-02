Попытки российских военных спастись от украинского дрона попали на видео

Попытки российских военных спастись от украинского дрона попали на видео4
- 2.09.2023, 17:44
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Пробовали разные тактики, но безуспешно.
Воины Вооруженных Сил Украины из дрона-камикадзе «Шалені кабани» успешно ликвидировали двух оккупантов в Донецкой области.
Видео успешной атаки на оккупантов опубликовано в телеграм-канале «Бутусов Плюс».
Российские захватчики пытались убежать от беспилотника: бежали то в разные стороны, то хотели скрыться на машине. Однако операторы дрона успешно атаковали и ликвидировали оккупантов, части тела которых разлетелись в воздухе.