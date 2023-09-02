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Попытки российских военных спастись от украинского дрона попали на видео

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  • 2.09.2023, 17:44
  • 2,228
Попытки российских военных спастись от украинского дрона попали на видео

Пробовали разные тактики, но безуспешно.

Воины Вооруженных Сил Украины из дрона-камикадзе «Шалені кабани» успешно ликвидировали двух оккупантов в Донецкой области.

Видео успешной атаки на оккупантов опубликовано в телеграм-канале «Бутусов Плюс»

Российские захватчики пытались убежать от беспилотника: бежали то в разные стороны, то хотели скрыться на машине. Однако операторы дрона успешно атаковали и ликвидировали оккупантов, части тела которых разлетелись в воздухе.

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