Синепалый опять посмотрел на карту вверх ногами 1 Телеграм-канал «Ник и Майк»

2.09.2023, 18:21

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Суетиться нужно быстрее.

Ахмет просит обратить внимание не только на ситуацию на карте боёв, но также на статистику потерь российской армии. За последнюю неделю агрессор потерял 81 танк, 98 бронированную машину, 186 артиллерийских систем, 10 единиц реактивных систем залпового огня и 4 единицы ПВО.

Статистика потерь в технике, а особенно в артиллерии превышает предыдущие урожаи за месяц. Планомерное выкашивание огневой мощи агрессора означает, что темпы продвижения ВСУ будут нарастать, а попытки россиян контратаковать на отдельных участках фронт - ослабевать.

Ситуация в районе Работино и направления на Токмак в обозримой перспективе сулит новые «жесты доброй воли» или «выравнивание линии фронта» вдоль второй более слабой линии Суровикина.

Синепалый с перспективами в интервью «украинской журналистке» опять посмотрел на карту вверх ногами.

Суетиться нужно быстрее, а не так, как на днях. От вагнеровцев нужно избавляться. Перспективы закрытия границ и расходы на охрану лагеря давно перевесили минутные политические дивиденды.

В Минске внимательно следят за понедельником. Иллюзий нет. Вопрос только в том, насколько президент Турции Реджеп Эрдоган продавит и унизит окурка.

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