В Бресте зафиксировали необычное природное явление

В Бресте зафиксировали необычное природное явление2
- 2.09.2023, 18:46
- 3,476
Логичное объяснение пришлось искать ученым.
Необычное природное явление в эти дни можно наблюдать во дворе Брестской городской больницы №1, сообщает БелТА.
Один из кустов сирени выпустил несколько сиреневых метелочек, которые застенчиво выглядывают из-за ограждения. Люди с удовольствием любуются таким подарком природы - приветом из весны.
«Несколько дней назад увидели, что сирень зацвела, удивились. В предыдущие годы такого не замечали. Добрый знак», — считает главный врач Брестской городской больницы № 1 Эдуард Бабич.
Ученые же не удивляются повторному цветению. У них есть логичное объяснение такого поведения растения. Все дело в засушливой погоде и аномальной августовской жаре.
«Засуха и очень высокие температуры привели растение в своеобразную спячку. Чтобы не засохнуть, дерево включило механизм консервации. Как только восстановился нормальный температурный и влажностный режим, оно оказалось дезориентированным, начали включаться механизмы сокодвижения, которые свойственны для весны», - пояснил кандидат биологических наук, доцент, заведующий лабораторией оптимизации экосистем Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктор Демянчик.
Ученый не исключает, что в связи с резким понижением температуры так себя могут повести и другие растения.
«Да, в других случаях тоже может включиться спонтанная ремонтантность», - добавил Виктор Демянчик.