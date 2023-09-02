В Бресте зафиксировали необычное природное явление 2 2.09.2023, 18:46

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Фото: Belta

Логичное объяснение пришлось искать ученым.

Необычное природное явление в эти дни можно наблюдать во дворе Брестской городской больницы №1, сообщает БелТА.

Один из кустов сирени выпустил несколько сиреневых метелочек, которые застенчиво выглядывают из-за ограждения. Люди с удовольствием любуются таким подарком природы - приветом из весны.

«Несколько дней назад увидели, что сирень зацвела, удивились. В предыдущие годы такого не замечали. Добрый знак», — считает главный врач Брестской городской больницы № 1 Эдуард Бабич.

Ученые же не удивляются повторному цветению. У них есть логичное объяснение такого поведения растения. Все дело в засушливой погоде и аномальной августовской жаре.

«Засуха и очень высокие температуры привели растение в своеобразную спячку. Чтобы не засохнуть, дерево включило механизм консервации. Как только восстановился нормальный температурный и влажностный режим, оно оказалось дезориентированным, начали включаться механизмы сокодвижения, которые свойственны для весны», - пояснил кандидат биологических наук, доцент, заведующий лабораторией оптимизации экосистем Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктор Демянчик.

Ученый не исключает, что в связи с резким понижением температуры так себя могут повести и другие растения.

«Да, в других случаях тоже может включиться спонтанная ремонтантность», - добавил Виктор Демянчик.

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