Вдали от городской суеты: где в Беларуси самые живописные экологические тропы
- 2.09.2023, 18:58
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До некоторых из них рукой подать от Минска.
Кажется, все уже поняли, что ходить пешком полезно для здоровья, а еще лучше делать это по живописным тропам. В рубрике «План на выходные» Office Life собрал варианты экотроп Беларуси на любой вкус. До некоторых из них рукой подать от Минска, а две и вовсе оказались прямо в столице.
«Озеравки-Ельня», Миорский район, Витебская область
Но начнем с одной из самых известных экотроп Беларуси, которая находится в 220 километрах от Минска, в Миорском районе. Ее длина — примерно 1,5 километра. Идти придется по болоту, но не переживайте, от неудачного шага вас убережет деревянный настил.
Налибокская пуща, Воложинский район, Минская область
На территории Налибокской пущи есть две экотропы: «Белокорец» и «Сябрыньский перекресток». Первая тропа — инклюзивная, а значит, доступна абсолютно каждому. Около второй расположены Сябрыньские озера.
Экологическая тропа «Волшебный мир Завитанского леса», Несвиж, Минская область
Следующая экотропа в нашем списке растянулась на 2 километра. Она проходит через лес, а по пути то и дело натыкаешься на тематические обучающие площадки и игры.
Экотропа «Чижовка», Минск
Чтобы прогуляться среди деревьев и под пение птиц, необязательно ехать далеко. Прямо в Минске есть живописная экологическая тропа протяженностью 772 метра.
Тропа в Силичах, Логойский район, Минская область
Хочется короткой, но полезной прогулки? Самое время отправиться на «босоногую» тропу в Силичах. Всего 360 метров, но зато каких!
Похожая тропа есть и в Минске в лесопарке Степянка. Но там протяженность «босоногого» маршрута всего 70 метров.