«Я меньше зарабатываю, и складывается ощущение, что я меньше контролирую» 4 2.09.2023, 19:26

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Белорус рассказал о жизни с девушкой-айтишницей, которая зарабатывает в четыре раза больше.

О семьях, где девушка не работает, а основные деньги в семью приносит мужчина-айтишник, вы наверняка часто слышали. Но есть и другая ситуация.

Активист и историк из Минска Андрей, который сейчас живёт в Гданьске вместе с партнёркой и маленьким сыном, рассказал devby.io свою историю о том, как устроен быт молодой семьи, кто платит за квартиру и как реагирует общество. Его девушка — айтишница, зарабатывает примерно в 2-4 раза больше.

«Разница в доходах никогда не была принципиальной для нас»

После событий 2020-го года я оказался в Киеве. Там в Tinder познакомился с моей девушкой. Где-то через 2 месяца начали встречаться, а после начала полномасштабной войны поехали вместе с Польшу. На момент нашего знакомства она уже работала в украинской компании разработчицей на C++. Сейчас её зарплата — около 3,5-4 тысяч долларов.

Мой же доход можно разделить на 2 части. Я сдаю свою минскую квартиру и получаю стипендию в университете. Это около 800 долларов. Я подрабатываю, выходит от 0 до 2000 долларов в месяц. В среднем нестабильная часть дохода приносит около 700-800 долларов в месяц.

Разница в доходах никогда не была принципиальным моментом для наших отношений. Хотя обычно я не встречался с девушками, которые больше зарабатывали. В студенческие годы у меня была девушка с состоятельными родителями, которые купили ей квартиру в Минске. Я даже пожил с ней полгода, но потом съехал на съемную.

У нас никогда не было общего бюджета

Каждый живёт на свои деньги. Но она платит за квартиру, коммуналку, за её деньги мы покупали вещи для ребёнка: кроватку, коляску. На ту же квартиру у нас уходит около 1 тысячи долларов — значительная сумма.

Остальные расходы даже не обсуждаются. При доставке платит тот, чья была идея. В магазине или ресторане — рандомно. Всё остальное покупаем по мере надобности — продукты, рестораны, доставка, мебель, отложить на будущее — когда кто-то чувствует надобность, он тратится. Тут я не могу быть объективным, иногда мне кажется, что я трачу больше. В любом случае, мы не считаем.

Ребёнок

Я всегда хотел детей, но каждый раз откладывал, было это «не сейчас». Но нам уже 31 год, куда дальше откладывать? В декабре прошлого года у нас родился сын.

Сейчас моя девушка в декрете, у неё сохраняется 70% зарплаты. Мы обсуждали, стоит ли ей брать декрет и пришли к выводу, что так будет лучше. Она сможет больше времени провести с ребёнком, кормит его грудью.

Мне изначально было тяжело эмоционально, сейчас мы примерно одинаковое количество времени проводим с сыном. Постепенно отказываемся от грудного вскармливания, я всё чаще кормлю его смесями из бутылочки. Планируем к октябрю целиком перевести на искусственное вскармливание.

В ясли и садик до 3-х лет отдавать не будем. У меня будет возможно присматривать за ребёнком в первой половине дня. Вдобавок партнёрка хочет закончить магистратуру.

70% бытовых обязанностей лежит на мне: выношу мусор, мою полы, чаще готовлю, помогаю партнёрке, если она что-то делает. С документами мы вместе разбираемся.

Учусь принимать ситуацию

Я не сталкивался с негативными комментариями со стороны родственников или знакомых. Но меня беспокоит эта ситуация. Я меньше зарабатываю, и складывается ощущение, что я меньше контролирую. Это неприятно, особенно когда деньги заканчиваются. Тогда я начинаю думать: «А как бы я сам справлялся? Снимал бы комнату в лучшем случае».

Ну на что тут сделать? Я учусь с этим жить. Всякое может случится в будущем. Возможно, у меня появится более высокооплачиваемая работа. А, может, наоборот сокращу свою деятельность и доход до минимума. Буду заниматься только домом. Я не знаю, что готовит будущее. Сейчас вот так, учусь это принимать.

У нас нет конкретных планов на далёкое будущее. Только абстрактные — возможный переезд в Швецию или покупка дома в Польше. Думаем снять квартиру побольше. Вообще долгосрочное планирование — это не про нынешнее время.

Сейчас я в эмиграции, которая мне не нравится. Я был бы счастлив вернуться даже в нынешнюю Беларусь, но не в тюрьму. Поэтому материальное качество жизни не изменилось благодаря этим отношениям.

А в остальном — я в перманентном а**е из-за ответственности за ребенка.

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