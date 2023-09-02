Эксперты рассказали о тактике малых групп ВСУ в ходе контрнаступления 2.09.2023, 19:38

Украинская армия создает все больше проблем для ослабленных российских войск.

В ходе контрнаступления Украина в значительной степени опирается на тактику применения малых штурмовых групп для захвата небольших участков, которые являются опорными пунктами российских оккупантов. И хотя в боях активно применяются беспилотники и артиллерия, движущей силой украинского контрнаступления являются сотни небольших штурмовых групп, зачастую состоящих всего из 8-10 солдат. О том как продвигаются украинские защитники и какие задачи они выполняют на передовой говорится в материале The New York Times (перевод — «Фокус»).

Обозреватели пишут, что украинские войска пытаются продвинуться в направлении Мариуполя, взяв под контроль ключевой населенный пункт Работино и ведя ожесточенные бои у села Вербовое.

Ветеран морской пехоты Андрей рассказал о боях на этом направлении, в ходе которых ему и его боевым товарищам приходилось выбивать россиян из занятых позиций, переходя из дома в дом. Когда позиция была захвачена, утром поступил приказ взять еще один дом.

«Это тяжелый путь ведения войны — деревня за деревней, дом за домом — без гарантии успеха. Однако после взятия и закрепления уцелевших российских укреплений украинцы получают базу для планирования дальнейших действий», — отметили западные эксперты.

Также бойцы рассказали о боях за Урожайное, где были оборудованы две линии траншей с тоннелями — это позволяло российским войскам вести огонь в одном месте, а затем появляться в другом. Бои за село продолжались девять дней, и 19 августа россияне отступили под градом украинской артиллерии.

Это был небольшой, но необходимый шаг, подчеркнули эксперты. Как и в случае с Работиным, его освобождение означало, что украинские войска прорвали первый уровень обороны ВС РФ. Не менее важно и то, что они удерживают его уже две недели.

«У россиян больше артиллерии, больше танков, больше беспилотников и больше людей. К тому же они очень хорошо укрепляют свои позиции, где бы они ни оказались — будь то населенный пункт, лесополоса или просто поле», — рассказал боец ВСУ Денис.

По его словам в каждом населенном пункте возникает множество однотипных проблем, поэтому морские пехотинцы составляют план штурма и проводят подготовку. Денис пояснил, что самое главное — удержать первую улицу. Затем с помощью дрона-разведчика осматривается каждое здание, после чего подразделение, которое разделено на две группы начинают штурм.

«Огневая группа расстреливает россиян, спрятавшихся на разных этажах здания, а затем маневренная группа зачищает его. Так мы продвигаемся дом за домом», — рассказал Денис.

По его словам, если штурм не удается, они вызывают артиллерию и уничтожают дом.

Однако оккупанты используют новые тактические приемы. Например, на минном поле они разливают горючее вещество. И когда украинские бойцы пытаются разминировать проходы, сбрасывают с беспилотника гранату, вызывающую шквал огня и взрывов.

Обозреватели отметили, что в таких условиях ежедневный успех украинских бойцов измеряется метрами, но десятки штурмов малых групп продолжаются ежедневно на протяжении нескольких недель и в совокупности они позволяют добиться успехов, которые будут создавать все больше проблем для ослабленных российских войск.

«После первой и второй линии будет прямой путь к морю, никаких укреплений. Мы будем двигаться как ракеты», — сказал еще один украинский морпех Максим.

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