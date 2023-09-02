Майор ВСУ рассказал, чего до паники бояться россияне 2.09.2023, 19:55

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Это стало причиной смерти десятков тысяч оккупантов.

Для тех, кто упрекает Силы обороны Украины в медленном продвижении вперед, будет полезно прочесть очередную публикацию Максима Жорина, чья бригада пытается освободить Бахмут:

— Если бы враг был таким же беспомощным и неопытным, как в начале войны, не укрепил свои позиции за тот период, пока мы не начали наступление и не бросил на поле боя все свои резервы, то, возможно, деоккупация наших земель шла бы быстрее, но они все это сделали, существенно усложнив нашим войскам задачу.

О реальной ситуации на Бахмутском направлении рассказал Максим Жорин в своем Telegram-канале.

Свой пост заместитель командира 3-й штурмовой бригады начал со следующей информации: «Для россиян потеря Бахмута станет большим поражением, особенно если вспомнить, как они его брали, сколько десятков тысяч россиян ради этого тут положили. В первую очередь политически они этого очень боятся и делают все, чтобы удержать город и не позволить ВСУ наступать».

Затем Максим Жорин сообщил, как оккупанты пытаются укрепить свои позиции возле Бахмута: «Мы видим и знаем, что россияне несут большие потери. Они подтягивают все резервы, которые у них есть на этом направлении, и уже задействуют даже тыловые подразделения. Они для Бахмута ничего не жалеют: ни людей, ни техники, ни артиллерии и авиации. Бои идут за каждый метр, потому что и мы, и наш враг получили задачу продвигаться вперед».

Главный тезис, который можно расценивать как лозунг, прозвучал в конце публикации: «Продвигаться вперед россиянам вообще не удастся».

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