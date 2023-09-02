«Вагнеровцы» устроили провокационную акцию у «Вечного огня» в Минске 2.09.2023, 20:01

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Фотофакт.

В телеграм-канале, близком к ЧВК «Вагнер», появились фото, на которых двое неизвестных установили фото погибших Евгения Пригожина, Дмитрия Уткина и логотип так называемой ЧВК «Вагнер» у «Вечного огня» на площади Победы в центре Минска.

«Два сотрудника ЧВК «Вагнер», находясь в отпуске в Беларуси, сделали мемориал памяти в Минске на площади Победы. Никто не забыт, ничто не забыто! Даже в аду они будут лучшими!» – подписаны фотографии.

Отметим, монумент Победы и «Вечный огонь» на площади создавались в память погибших героев, защищавших Беларусь от немецких нацистов. Командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин открыто исповедовал идеи германского национал-социализма и сделал себе огромную татуировку в виде свастики. ЧВК отметилась военными преступлениями по всему миру, в том числе в Украине. Во многих странах мира ЧВК «Вагнер» признана преступной и террористической.

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