Картонный путинизм 1 Александр Невзоров

2.09.2023, 20:19

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Запылать может от самого крохотного огонечка.

В России продолжается тщательная прополка всего разумного и логичного. Путинизм, подозревающий свою картонность и набитость чистой смысловой «соломой», понимает, что может запылать от самого крохотного огонечка.

Сегодня Путин уже не оставляет надежд «уцелеть» трусоватым и любителям Эзопова языка. «Чистки» начались

на всех уровнях, включая академические. За абсолютно невинную статью о тщетности русских амбиций снесён академик РАН, директор Института США и Канады В.Гарбузов.

Любые противоречия с путинизмом воспринимаются, как измена и преступление.

Трудно сказать, «стебется» лохматый подросток на видео, или демонстрирует свое подлинное понимание мира.

Но по всем параметрам, его бред - и есть тот эталон сознания, который сегодня должен содержаться в русском черепе. Именно так по замыслу режима и должен думать каждый обитатель России, если хочет дожить до отправки на фронт.

Впрочем, не все решаются на демонстрацию столь яркой деменции, как лохматенький, и откупаются от системы примитивным стоянием на коленях с флагом или «прячутся» в полном неведении о происходящем в стране.

Александр Невзоров, Telegram

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