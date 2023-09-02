«Лукашенко уже не раз пытался устраивать провокации на белорусско-польской границе» 3 2.09.2023, 20:36

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Политолог прокомментировал инцидент в воздушном пространстве Беларуси.

Белорусские пограничники 1 сентября заявили о нарушении польским вертолетом воздушного пространства нашей страны. Военный вертолет якобы залетел вглубь территории Беларуси на один километр в Берестовицком районе Гродненской области. Польша называет эти обвинения ложью. «Белсат» спросил у политолога Дмитрия Болкунца, можно ли предположить, что вертолет все же был, и как этот инцидент может изменить польско-белорусские отношения.

Дмитрий Болкунец отмечает: чтобы делать какие-то однозначные выводы, информации о вертолете на сегодняшний день очень мало. К тому же нет никаких сведений, чей он был, ведь он мог быть в том числе и белорусским.

«Этот вертолет был снят с очень интересного ракурса – словно кто-то готовился, чтобы записать видео, – говорит политолог. – Поэтому здесь много вопросов. Вероятнее всего, кому-то нужна провокация. Этот вертолет мог вполне быть белорусским, учитывая, что в Беларуси учения проводятся на границе. Лукашенко – мастер провокаций».

Лукашенко уже не раз пытался устраивать провокации на белорусско-польской границе, отмечает Болкунец, и вспоминает учения вдоль нейтральной полосы в 2020 году, а также миграционный кризис, начавшийся в 2021 году.

«Лукашенко, видимо, хочет принудить западные страны, в частности, Польшу, к конфликту, потом будет ядерной бомбой угрожать. Лукашенко ненавидит Польшу со времен советского детства», – говорит эксперт.

Сам по себе пролет вертолета над территорией другого государства на небольшую глубину даже до нескольких десятков километров – вполне обычное дело во многих странах, и никто не делает из этого каких-то чрезвычайных происшествий, подчеркивает эксперт.

«Вертолет видит расстояния иначе, и какие-то технические параметры могли сбиться, – говорит Дмитрий Болкунец. – Поэтому я бы не оценивал сразу это как что-то сенсационное. Но кому-то может быть нужна такая провокация, возможно, чтобы втянуть в военный конфликт».

В белорусско-польских отношениях инцидент с вертолетом, даже если он был, вряд ли что-то изменит, считает политолог:

«Белорусско-польские отношения находятся в глубоком кризисе, как и вообще белорусско-европейские отношения. <…>. Кому-то надо раздуть этот информационный скандал на границе. В Польше идут выборы, возможно, это выгодно и для Польши, для каких-то политических сил. Но я серьезной угрозы не вижу. Я вижу угрозу в том, что страны ЕС могли бы занять жесткую позицию в отношении Лукашенко, но они этого не делают, потому что для многих стран ЕС Лукашенко – выгодный партнер. И Беларусь как задворки Европы, с которой бегут люди, некоторым даже выгодна. Если бы им была нужна сильная Беларусь, они бы проводили другую политику».

Польша не закроет полностью границы в ответ на возможные провокации со стороны Беларуси, так как ей выгодно сохранять возможность торговли через Беларусь, считает Болкунец.

«А что еще можно менять в белорусско-польских отношениях? Если только полностью посольства закрыть, но вряд ли кто-то на это пойдет, но существенно менять там уже давно нечего. Что-то менять можно будет только после ухода Лукашенко и перезагрузки всей политической системы в стране, – говорит политолог. – А до тех пор мы постоянно будем свидетелями подобных провокаций на границе, а Лукашенко и теракты какие-то может провести в Европе, если понадобится, тем более что он уже засылал туда своих гонцов, задержанных некоторое время тому назад».

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