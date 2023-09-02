В Лунинце из-за немытой посуды поссорились работницы ресторана 3 2.09.2023, 20:52

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Что было дальше.

В одном из ресторанов Лунинца на кухне работали 62-летняя повар и 71-летняя кухонная. Выяснилось, что кухонная рабочая плохо помыла посуду. За это женщина получила замечание от повара. Женщины начали ссориться.

В какой-то момент рабочая схватила тарелку и бросила её в сторону оппонентки. Повар как раз резала капусту. В ответ она подошла к кухонной, приставила кухонный нож к животу и пригрозила убийством.

Рабочая обратилась в милицию. В итоге завели уголовное дело за угрозу убийством, сообщает телеграм-канал, близкий к милиции.

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