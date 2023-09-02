ВСУ ликвидировали очередную партию высокопоставленых оккупантов 1 2.09.2023, 21:03

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Минус три подполковника и четыре майора.

Силы обороны Украины ликвидировали на фронте очередную партию российских окупантов. Среди «денацифицированных» захватчиков заметили по меньшей мере трех подполковников и четырех майоров.

Как сообщает «Обозреватель», фото «хороших россиян» опубликовал в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц». Среди других ликвидированных военных преступников – также капитаны и лейтенанты.

Так, по данным Штефана, среди погибших:

– командир 91 отдельного артиллерийского дивизиона подполковник Илья «Волга» Рогачев;

– командир танкового батальона подполковник Марат Гарипов;

– майор Александр Перинский;

– майор Роман Шалаев;

– подполковник мусора Александр Беспалов;

– майор мусора Андрей Алексеев;

– майор Иван Притуляк;

– капитан Сергей Тишковский;

– старший лейтенант Сергей Буриков;

– старший лейтенант Давид Хугаев;

– старший лейтенант Игорь Пильтенко;

– лейтенант Никита Семенников.

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