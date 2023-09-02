ВСУ ликвидировали очередную партию высокопоставленых оккупантов

ВСУ ликвидировали очередную партию высокопоставленых оккупантов1
- 2.09.2023, 21:03
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Минус три подполковника и четыре майора.
Силы обороны Украины ликвидировали на фронте очередную партию российских окупантов. Среди «денацифицированных» захватчиков заметили по меньшей мере трех подполковников и четырех майоров.
Как сообщает «Обозреватель», фото «хороших россиян» опубликовал в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц». Среди других ликвидированных военных преступников – также капитаны и лейтенанты.
Так, по данным Штефана, среди погибших:
– командир 91 отдельного артиллерийского дивизиона подполковник Илья «Волга» Рогачев;
– командир танкового батальона подполковник Марат Гарипов;
– майор Александр Перинский;
– майор Роман Шалаев;
– подполковник мусора Александр Беспалов;
– майор мусора Андрей Алексеев;
– майор Иван Притуляк;
– капитан Сергей Тишковский;
– старший лейтенант Сергей Буриков;
– старший лейтенант Давид Хугаев;
– старший лейтенант Игорь Пильтенко;
– лейтенант Никита Семенников.