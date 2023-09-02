Шустер: Чтобы сбросить Лукашенко, полк Калиновского может договориться с белорусскими военными 3 2.09.2023, 21:14

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Цепная реакция дойдет до России.

В Беларуси может сформироваться симбиоз между людьми, воюющими на стороне Украины, и теми, кто внутри страны чувствует, что Лукашенко завел государство в тупик. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания «ГОРДОН» Алесе Бацман высказал телеведущий Савик Шустер.

«Писатель Дмитрий Быков сказал недавно: «Только интеллигенция может спасти Россию». Честно говоря, очень сильно сомневаюсь в этом. Переворот? Это должно быть что-то такое военное, что с фронта должно пойти. Я думаю, что первый звоночек мы получим из Беларуси», – заявил Шустер.

Он отметил, что в Беларуси «ситуация очень шаткая». По его словам, перемены могут произойти, когда воюющие в Украине беларусы смогут переключить свое внимание на Беларусь.

«Как только украинская армия... Она уже близка к прорыву... Если не в этом году, то в следующем немножко высвободятся руки у полка имени Кастуся Калиновского. Я не думаю, что у них нет контактов с регулярной белорусской армией. Есть конечно. Абсолютно убежден, что многие офицеры белорусской армии совершенно не поддерживают вот это зверское поведение с политзаключенными. Немалое количество офицерского состава знает, что всей этой операцией зачистки руководила ФСБ, а не КГБ Беларуси. КГБ Беларуси не смог бы абсолютно сдержать народ. Поэтому я думаю, что там может сформироваться симбиоз между теми, кто воюет на за свободу Украины, и теми людьми, которые все же чувствуют, что Лукашенко их завел в абсолютный тупик, где они стали вассалами России, практически регионом Российской Федерации», – сказал Шустер.

По его мнению, Лукашенко может потерять власть первым.

«Беларусь небольшая. Народ очень мирный, аккуратный, который понес огромные жертвы во время Второй мировой войны. Я думаю, что будущее Лукашенко под угрозой. Он может стать первым, кто уйдет. А потом я надеюсь на цепную реакцию. То есть реакция из двух элементов – это не большая цепная реакция, но все равно хоть что-то. Лукашенко, потом [президент страны-агрессора Владимир] Путин», – подчеркнул Шустер.

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