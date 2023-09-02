Пригожин серьезно шантажировал Путина: за каким компроматом гнались спецслужбы 1 2.09.2023, 21:23

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Без последствий это не осталось.

Евгений Пригожин был настоящей проблемой для Владимира Путина. В частности, он собрал немало архивов, которые могли уничтожить российского диктатора. Конечно, без последствий это не осталось.

Пригожин был убит только после того, как перехватили компромат, который имел Кремль По крайней мере, так утверждает российский правозащитник и основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин. В эфире 24 Каналу он подробнее рассказал, чем Пригожин шантажировал Путина.

«Нам действительно собираются передать определенные файлы, кое-что мы уже получили. Я не могу утверждать, что это действительно именно архив Евгения Пригожина. Но люди, которые нам передают эти материалы, выдают это за архив Пригожина», – отметил Владимир Осечкин.

Первая часть «правды» от Пригожина

Правозащитник заверил, что архив у Евгения Пригожина не было. Он действительно шантажировал Владимира Путина и довольно долго оставался таким образом на плаву.

«Я точно знаю, что в течение более 8,5 лет Пригожин выполнял прямые указания Путина в рамках проекта, известного как ЧВК «Вагнер», о создании нелегальной армии наемников, которые за пределами России в ряде стран, в том числе в Украине, в Сирии, в Мали, будут выполнять определенные поручения в пользу Владимира Путина и его олигархов», – рассказал Осечнин.

Он добавил, что Евгений Пригожин записывал вторую часть интервью, которая не была опубликована. В нем Пригожин раскрывал подробности и детали ряда военных преступлений, диверсий и террористических актов, к которым причастны спецслужбы России и ЧВК «Вагнера».

Заметим, что первая часть вышла как раз накануне похода Пригожина в Москву. В частности, он обличал ложь Владимира Путина о якобы цели и мотивы войны.

«Он прямо говорил о том, что эта война организована олигархами и генералами с одним единственным мотивом - захватить Украину, осуществить рейдерский захват с целью личного обогащения власть имущих в России, а не потому, что там якобы какие-то нацисты, националисты и т.д.», – отметил правозащитник.

Кроме того, Пригожин говорил и о том, что администрация президента и генералы причастны к обогащению на средства войны в Сирии, где участвовали. В то же время в первой части интервью он вел себя деликатно по отношению к Владимиру Путину. Только вспоминал олигархов, генералов и так далее.

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