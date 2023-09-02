Историки нашли, где в реальном мире находится мост из картины «Мона Лиза» 2.09.2023, 21:42

Леонардо любил Тоскану.

В итальянском регионе Тоскана поднялась настоящая шумиха, когда появилось заявление о том, что мост, изображенный на культовом портрете «Моны Лизы» Леонардо да Винчи, принадлежит маленькому городку в провинции Ареццо. Это открытие наконец-то поставит точку в многочисленных спорах, возникавших в течение многих лет вокруг загадочной фигуры на портрете и принадлежности далекого заднего фона, пишет The Guardian.

Леонардо написал «Мону Лизу» в начале XVI века во Флоренции, и хотя считается, что женщина на картине — это Лиза дель Джокондо, фон всегда был предметом споров. Предыдущие теории предполагали, что мост может быть Понте Буриано, недалеко от Латерины, или Понте Боббио в северном итальянском городе Пьяченца.

Используя исторические документы и снимки с беспилотника, Винчети смог сравнить картину и фотографии местности, и с помощью этого метода он идентифицировал Ромито как мост на картине. Он отметил, что наиболее значимой деталью является количество арок. Мост на картине Леонардо имел четыре арки, что совпадало с мостом Ромито. С другой стороны, Понте Буриано имел шесть арок, а Понте Боббио — более шести.

В настоящее время сохранилась только одна арка Ромито, которая перекинулась через реку Арно, а также фундамент моста на противоположном берегу реки. По словам Винчети, найденные в государственных архивах Флоренции документы, принадлежавшие семье Медичи, показали, что в 1501-1503 годах мост был оживленным и активным, сокращая время в пути между Ареццо, Фьезоле и Флоренцией.

Винчети также измерил ширину между берегами реки и использовал размер оставшейся арки, чтобы установить, что четыре арки такого же размера идеально подойдут для этого участка.

«Характерная форма Арно на этом участке соответствует тому, что Леонардо изобразил в пейзаже слева от дворянки, изображенной на знаменитой картине», — сказал он.

В дополнение к своему утверждению Винчети нашел документы, свидетельствующие о том, что Леонардо часто останавливался во Фьезоле, в то время у дяди, который был священником. Симона Нери, мэр Латерины, выразила свое волнение по поводу теории Винчети и сказала, что им необходимо защитить то, что осталось от моста, для чего требуется финансирование. Однако это откровение, несомненно, вызовет некоторое соперничество с соседним Буриано, где рядом с указателем на мост стоит плакат с претензией на славу Моны Лизы.

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