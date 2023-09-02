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Премьер Швеции прокомментировал решение Нобелевского фонда по поводу послов Беларуси

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  • 2.09.2023, 21:48
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Премьер Швеции прокомментировал решение Нобелевского фонда по поводу послов Беларуси

Швеция однозначно стоит на стороне Украины.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон приветствовал отказ Нобелевского фонда от решения пригласить послов России, Ирана и Беларуси на банкет по случаю вручения Нобелевских премий в этом году в Стокгольме.

Об этом сообщает «Европейская правда».

«Я приветствую новое решение правления Нобелевского фонда о проведении церемонии вручения Нобелевской премии в Стокгольме. Многочисленные и сильные реакции свидетельствуют о том, что вся Швеция однозначно стоит на стороне Украины против ужасной агрессивной войны России», – написал он в Twitter.

В МИД назвали победой гуманизма решение фонда все же не приглашать послов РФ, Ирана и Беларуси.

«Убеждены, что аналогичное решение должно быть принято и в отношении российских и белорусских послов в Осло», – подчеркнул представитель МИД.

Как известно, пять из шести Нобелевских премий ежегодно вручают в Стокгольме после процесса номинирования, который держат в тайне в течение следующих 50 лет. А Нобелевская премия мира вручается в Осло, где проходят отдельные торжества.

Нынешние лауреаты будут объявлены в начале октября, а праздничные церемонии награждения состоятся 10 декабря – в годовщину смерти Альфреда Нобеля.

В своем сообщении об отзыве приглашений послам РФ, Ирана и Беларуси на торжества в Стокгольме Нобелевский фонд отдельно отметил, что все послы будут приглашены на церемонию в Осло.

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