Престарелому вождю начнут носить папочки с еще более радостными отчетами Телеграм-канал «Запретное мнение»

2.09.2023, 21:57

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Российская пропаганда пытается уйти от реальности накануне большой катастрофы.

Кремль продолжает зачищать армию от офицеров и генералов, которые по его мнению «демотивируют личный состав» и «недостаточно лояльны правящему режиму».

Правящая элитка считает, что верность и покорность в нынешних реалиях куда важнее профессионализма.

Также все крупные военкоры были предупреждены, что негативное освещение событий на фронте неминуемо приведёт к жёстким мерам, вплоть до возбуждения уголовных дел о дискредитации российской армии.

«Никакой паники нет — СВО протекает строго по плану». Любой, кто посмеет хоть на шаг отойти от этой формулы — пополнит собой список внутренних врагов.

К чему всё это приведёт — очевидно.

Отечественное информационное поле станет ещё стерильнее, а престарелому вождю начнут носить папочки с ещё более радостными отчётами, делая его всё счастливее и счастливее.

Российская армия ежедневно будет убивать по 100 000 военных ВСУ и уничтожать десятки тысяч западных танков, при этом не неся даже минимальных потерь.

В конечном итоге пропаганда создаст фантазийный мир, который к реальному не будет иметь ни малейшего отношения, а российская элитка в него охотно поверит и с головой погрузится.

Это попытка уйти от реальности накануне большой катастрофы, даже не попытавшись её предотвратить.

Уже не могут. Да и, откровенно говоря, не хотят.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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