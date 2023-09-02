Сигнал России: капитан запаса ВМС Украины прокомментировал учения НАТО в Балтийском море 1 2.09.2023, 22:04

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Есть много общего с Черным морем.

Капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВС Украины (2004-2020 гг.) Андрей Рыженко считает, что будущие учения НАТО в Балтийском море, где будет прорабатываться предотвращение российской агрессии в регионе, – это сигнал самой России и фактор ее сдерживания.

«Когда посмотрели на то, что было в Черном море, поняли, что может быть высадка российских сил. Учения НАТО проводятся с целью обороны побережья и предотвращения высадки вражеского десанта, в частности. НАТО активно участвует. Это не первые учения. Создан корпус, который будет осуществлять береговую охрану. Его штаб находится в Польше. Планируемые учения их руководство будет осуществляться с военно-морской базы Росток. Это база немецкая. Недавно туда было перемещено морское командование Военно-морских сил Германии. Это серьезный сигнал России и фактор ее сдерживания», – объяснил он в эфире телеканала FREEДОМ.

В то же время он отметил, что хотя РФ и теряет позиции в Балтийском море, ведь теряет выход к нему, страна-агрессор все еще пытается возродить Балтийский флот. При этом, по его словам, Балтийское море имеет много общего с Черным морем.

«После оккупации Крыма балтийские страны очень много сделали выводов и поняли, что существует реальная угроза странам Балтии прежде всего со стороны Российской Федерации. Были определенные планы по защите этих стран. К примеру, страны НАТО поддерживали эти страны путем проведения воздушного патрулирования. Прибывали туда различные самолеты из других стран. Регулярно проходили учения. Но Россия несмотря на свои попытки каким-то образом возродить Балтийский флот, все равно теряла позиции. И эти позиции она теряла, потому что теряла доступ к Балтийскому морю. С вступлением Швеции в НАТО Россия будет контролировать лишь 7% побережья Балтийского моря. 93% в руках стран НАТО. Однако угроза странам НАТО остается», – считает капитан 1-го ранга запаса.

Рыженко убежден, что ВМС России будут тщательно следить за учениями стран НАТО в акватории Балтийского моря.

«Со стороны России основная угроза исходит со стороны Калининградской области – там сформирован военно-морской Бастион. Там есть и надводные корабли, и самолеты, и ударные ракетные комплексы», – резюмировал он.

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