Генеральный штаб и Залужный создали интересную ситуацию на фронте 2.09.2023, 22:14

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Где ВСУ готовят основной удар.

Украинское контрнаступление продолжает оставаться в центре внимания. И только на первый взгляд может оказаться, что летом ВСУ не сумели достигнуть весомых успехов. На самом деле это не так, утверждают эксперты. Какую технику оккупантов удалось «перемолоть» за три месяца лета? Какие направления являются ключевыми для ВСУ в ходе контрнаступления. Издание «Комментарии» разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

За последние три месяца лета россияне потеряли десятки тысяч личного состава и тысячи единиц техники

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко у себя в Telegram подсчитал, сколько российской техники превратилось в металлолом за три месяца лета.

По информации аналитика, с июня по август 2023 года страна-агрессор потеряла в Украине больше 55 тысяч вояк, 655 танков, больше 1000 ББМ, больше 2 тысячи артиллерии ствольной, 160 единиц артиллерии реактивной, 167 единиц ПВО, больше, чем 1 500 единиц автотранспорта, 373 автомобиля, которые причисляют к специальной технике, а также 18 вертолеты, а также 2 самолета.

«По моему глубокому убеждению, в сентябре акцент начнет смещаться больше к ББМ и танкам. В августе был замечен этот процесс, а на рубеже сентябрь-октябрь, не исключена его катализация», — высказался эксперт.

В то же время военный эксперт Олег Жданов в эфире своего ютуб-канала рассказал, что Генштаб ВСУ уже не пытается скрывать, что ключевая задача в ходе этого контрнаступления – выход на побережье Азовского моря.

Олег Жданов прогнозирует, что, скорее всего, речь может идти о двух вариантах – либо выходе в Бердянск, либо между Бердянском и Мариуполем.

Что касается попыток ВСУ продвигать в сторону Волновахи, то, как считает эксперт, это направление не есть приоритетным для украинской армии.

«Там близость РФ, а также укрепление и количество войск. Скорее всего, на Мариуполь мы уже пойдем вдоль побережья Азовского моря», – прогнозирует Олег Жданов.

Он отметил, несмотря на то, что основная задача – выход к Азовскому морю давно известна, россияне до сих пор даже не догадываются, где ВСУ могут пойти в массированную атаку и нанести сильнейший удар, обрушив весь фронт.

«Я кстати тоже, и многие аналитики не знают какой замысел, где направление главного удара. У нас был успех сначала в районе Старомайорского и Урожайного, мы там продвинулись, потом застопорились. Где завтра будет успех – трудно очень сказать, какое направление наше Генштаб выберет для главного удара, а какой как второстепенный удар», – признался Олег Жданов.

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