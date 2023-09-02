Зато не пешком: какие авто до $5 тысяч можно купить в Беларуси 1 2.09.2023, 22:21

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Даже в нынешних непростых условиях в этом бюджете можно найти что-то терпимое.

Ехать надо, но денег негусто. Нужен предельно простой и дешевый авто, на котором можно себя отвезти на работу, детей – в сад и школу, в деревню – старые вещи, а оттуда – центнер картошки.

Пройдем почти по самому низу рынка, но так, чтобы не разбираться в сортах ржавого – пять тысяч долларов должно хватить, пишет портал tochka.by.

Geely SC7

Начнем с китайского автопрома. Geely SC7, который 2014 года выпуска, в числе самых молодых из подборки.

Любимое авто таксистов и корпоративных парков по делу – свое откатает без жалоб и глобальных ремонтов. Главное – найти один такой в хорошем состоянии по кузову.

Коробка передач механическая. Двигатель – 1,8-литровый, бензиновый.

Комплектация «комфорт»: полный электрический пакет, кондиционер. Продавец пишет, что все опции рабочие. Кресла обтянуты искусственной кожей – китайцы ее очень любят.

Продавец заботливо обработал авто от ржавчины мовилем, но только под капотом, и просит за китайский седан Br15 тысяч.

Toyota Yaris II

Пятидверный хэтчбек 2009 года выпуска продают за Br15 700. Пробег – 300 000 км.

Маленький и очень удаленький получился. Из тех времен еще, когда про японский автопром говорили с уважительным придыханием. Toyota Yaris – бесхитростный и надежный, как сельский парень.

Небольшой дорожный просвет и дорогие оригинальные запчасти – разве этим у нас кого-то напугаешь. И говорят, что роботизированная трансмиссия капризничает. Благо, этот на механике.

12 лет этот Toyota Yaris провел в одних руках. Владелец перебрал всю подвеску. Ремонта требует только кузов. Бонусом – свежая зимняя резина в подарок.

Chevrolet Aveo

Другой малыш – американский. Chevrolet Aveo – 2008 года выпуска, на механике. Проехал 140 000 км. Двигатель 1,2 л.

Дурного слова про это авто не услышишь, хронических болячек за ним не замечено. Разве что с пробегом стучит передняя подвеска, когда изнашиваются опорные подшипники, а еще текут задние тормоза, стучат суппорта и течет масло из-под клапанной крышки.

Продавец уверяет, что по ходовой части вопросов нет, лишь нюансы по окраске кузова. Стоит авто Br15 100.

Skoda Roomster

Комната на колесах – настоящий минивэн. Не то что рассаду, даже саженцы можно возить.

Автомобиль 2008 года выпуска. И с тех пор проехал 207 000 км.

Двигатель слабенький – 1,2-литровый, трехцилиндровый. Если покажется, что троит – так надо. Расход топлива – 5,5 л по трассе и 7-7,5 л по городу.

Коробка передач – механическая.

Нынешний владелец уже заменил передние пружины, шаровые опоры, стойки стабилизатора и задние подшипники. Пишет, что катается на авто любимая теща, поэтому есть нюансы по кузову. Зато салон опрятный.

Lada Granta

Продается за Br15 280.

Выпустили Lada Granta в 2014 году. Коробка передач механическая, двигатель – 1,6-литровый. Бензин или пропан-бутан на выбор – стоит газобаллонное оборудование.

Проехало авто 131 560 км.

Владелец недавно заменил тормозные диски и колодки, тросики ручника. Пишет, что сварочные работы не требуются.

Honda Civic VIII

Выпустили Honda Civic VIII уже в далеком 2009 году. Внешне годы не испортили эту японку.

Пробег авто близкий к солидному – 265 000 км.

Разгоняет авто 1,3-литровый двигатель на бензине. Коробка передач – вариатор. Гибрид – поэтому топливо не ест, а неспешно отхлебывает. По городу уходит чуть больше пяти литров на сотню.

Правда, у этой Honda Civic горит индикатор IMA – потеря емкости в элементах батареи. Кататься можно – но только без должной электротяги.

Из опций: электрические стеклоподъемники на все двери, цифровая приборная панель, что для своих лет очень интересно. А еще есть мультируль и круиз-контроль.

В сухом остатке – транспорт в заданном бюджете можно насмотреть и даже без слез. На такие авто, конечно, никто не засмотрится, со светофора эффектно не уйдете и радости вождения не видать. Зато довезут, куда надо и с минимальным комфортом. Тем более, когда такого же класса новые авто стоят минимум в три раза дороже, выбирать уж точно не приходится.

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