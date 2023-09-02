Военный эксперт рассказал, что способно кардинально переломить ход войны в Украине 2.09.2023, 22:47

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Победа ВСУ «пробудит» общество РФ.

Кардинально переломить ход войны в Украине может разгром российской армии на поле боя, который станет морально-психологическим стрессом для общества РФ и будет способен его «пробудить».

«Россияне до сих пор варятся в своей каше, пропаганда держит в вакууме практически все российское общество. Они верят в то, что у них вторая армия в мире, а все неудачи списывают на то, что у нас, оказывается, тут воюет куча американских, польских наемников», - отметил военный эксперт Олег Жданов.

Обеспечить разгром российской армии на поле боя способно вооружение, добавил эксперт.

«Ситуацию на поле боя может переломить только вооружение, только оружие, причем оружие мобильное, дальнобойное и высокоточное. Сюда можно отнести самолеты западного образца, оперативно-тактические ракетные комплексы, которые мы до сих пор просим и не получили, высокоточные дальнобойные боеприпасы для HIMARS с дальностью в 150 км в кассетном варианте, - сказал Жданов - Чем больше и чем быстрее бы нам поставили такие виды вооружений, тем быстрее решался бы вопрос разгрома вражеской армии на территории Украины».

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