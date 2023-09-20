В Германии Volkswagen врезался в колесо, которое отвалилось от фуры белоруски 20.09.2023, 1:21

Фотофакт.

На трассе в немецкой земле Нижняя Саксония произошло ДТП с участием грузовика, которым управляла 43-летняя белоруска. Об этом пишет издание «Белорусы и мир» со ссылкой на сообщение местной полиции.

Авария произошла вечером 18 сентября на автобане А1 между развязками Бринкум и Штур, в направлении Оснабрюка.

Наша соотечественница вела фуру для перевозки животных, в которой находилось более 660 поросят. В какой-то момент одно из колес полуприцепа отвалилось и упало на правую полосу. В него врезался следовавший за большегрузом Volkswagen.

От удара автомобиль съехал вправо и столкнулся с ограждением. К счастью, 55-летний водитель получил лишь легкие травмы. А вот повреждения легковушки оценили в 15 тысяч евро.

Грузовик же тем временем продолжил свой путь до парковки между развязками Штур и Грос-Иппенер. Здесь его и обнаружила полиция.

В ходе экспертизы было установлено, что значительные дефекты имеются также и на других колесах фуры. Поэтому ей требовалось обслуживание в ремонтной мастерской.

Сотрудники ветеринарного управления округа Дипхольц перегрузили поросят на другой автомобиль. И только утром 19 сентября тягач с полуприцепом смог уехать в мастерскую.

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