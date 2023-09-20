В Казахстане рассекретили 2,4 млн дел репрессированных, в том числе белорусов 20.09.2023, 3:31

311 тысяч из них уже реабилитированы.

В Казахстане рассекретили 2,4 млн дел репрессированных, в том числе белорусов. Речь о документах на 516 тысяч человек, депортированных из других районов СССР (в том числе из советской Беларуси) в 1940-е годы. 311 тысяч из них уже реабилитированы, сообщает «Радио Свобода».

За годы советских репрессий в лагеря Казахстана только официально сослали более 5 миллионов человек.

Пока в Беларуси власти замалчивают репрессии советских времен, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призывает их изучать.

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