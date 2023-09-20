«Будут последствия»: в ГУР рассказали, что происходит с Кадыровым 20.09.2023, 8:10

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Для Украины и многих народов РФ это хорошая новость

Слухи о смерти главы Чечни Рамзана Кадырова на данный момент подтвердить не удается. Однако с его здоровьем точно все очень плохо.

Такое заявление сделал официальный представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Андрей Юсов в эфире украинского телеканала, передает Диалог.UA.

«Информация о коме на самом деле была. Не будем подтверждать, но констатируем, что состояние тяжелое. Это то, что можно утверждать точно. О других сценариях точно проверенной информации, которой можно оперировать, нет», - рассказал представитель военной разведки.

Он уверяет, что происходящее будет иметь последствия не только для Чечни и Южного Кавказа, но и для всего путинского режима, в котором Кадыров занимал важное место.

«Это будет влиять на финансовые потоки, перераспределение политической системы власти внутри режима. Для Украины и порабощенных народов так называемой Россией Федерацией это хорошая новость», - сообщил Юсов.

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