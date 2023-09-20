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Видеофакт: Российский офицер издевается над солдатами и бьет их палкой

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  • 20.09.2023, 8:19
  • 3,268
Видеофакт: Российский офицер издевается над солдатами и бьет их палкой

Украинский дрон заснял процесс «воспитания» недалеко от линии фронта.

Украинские военные из дрона сняли процесс того, как российский офицер бьет палкой своих солдат на позициях неподалеку от фронта.

Видео было обнародовано в телеграм-канале «Бутусов Плюс».

«Украинский дрон снял строгий процесс воспитания личного состава противника. Удары палками, а еще тумаки, подзатыльники и другие издевательства - все по-русски. Сдавайтесь, у нас так не поступают даже с военнопленными», - написал Юрий Бутусов.

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