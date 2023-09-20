Китаизация белорусского авторынка набирает обороты 1 20.09.2023, 8:24

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Почему так происходит?

Белорусский автомобильный рынок в последнее время идет по пути тотальной китаизации. Встать на эти рельсы ему помогают не только белорусско-китайские Geely и официальные дилеры. Китайское направление осваивают также серые импортеры и компании, готовые привезти авто из Китая на заказ, пишет nashaniva.com.

Не Geely единственный

Белорусско-китайские Geely занимают первую строчку в списке самых продаваемых новых авто официальными дилерами. А чтобы их приобрести, нужно ждать в очереди от 1 до 6 месяцев. Вместе с этим в Минске открываются автосалоны ранее неизвестных для нас марок из Поднебесной — Exeed, Voyah и др. А там, где раньше продавали Mazda, сейчас продают китайские JAC.

Белорусский автобизнес расширяет географию

Компании, которые ранее специализировались на пригоне авто из Европы и/или США, постепенно начинают расширять географию труда. Помимо уже привычных Европы, США и Канады, белорусским автолюбителям предлагают покупать авто по заказу из Кореи, а в последнее время еще и из Китая.

И если с Кореей все относительно понятно, ведь там есть такие мировые бренды, как KIA и Hyundai, то большинство китайских марок остаются все еще малоизвестными на мировом уровне.

Тем не менее, компании, которые еще вчера говорили, что не может быть ничего лучше авто из Европы или из США, начинают активно продвигать машины китайского производства.

Из Китая в Беларусь по заказу в основном везут электромобили. И это не всегда только автомобили китайских брендов. Среди предложений есть, например, Volkswagen китайской сборки.

Одни посредники указывают, что заказанный автомобиль доберется из Китая в Минск всего за один месяц. Другие озвучивают более реалистичные сроки в 2,5—3 месяца.

Люди, которые уже решились на покупку авто из Китая, говорят, что заказанные автомобили приходили в Минск через 2—2,5 месяца с момента расчета за авто.

Для тех, кто не готов ждать, пока автомобиль доберется до Беларуси, появляется все больше продавцов, предлагающих «китайские» автомобили в наличии.

Среди предложений можно отыскать как чистокровных «китайцев», вроде BYD, SMR, Voyah, Polestar и др., так и привычные нам VW, Honda. Правда, что касается VW, то продаются не только модели линейки ІD, которые являются мировыми, но и такие, как Volkswagen E-Lavida, аналогов которой нет на рынках Европы или США.

Но помимо мультибрендовых автосалонов, новые и подержанные автомобили из Китая продают и физические лица — так называемые «серые импортеры».

На продажу из Китая белорусы привозят как относительно дешевые автомобили типа Changan Benben E-star за 18 тысяч долларов, так и электромобили марки Zeekr стоимостью от 60 тысяч долларов. Как следует из описаний, часть машин ввезена под 0% пошлины. Это значит, что для продажи таких авто на РФ нужно доплатить 15% пошлины. Другие сразу растаможены с расчетом на покупателей из России.

Made in China вместо Made in Russia

Количество предложений, как и самих машин на улицах Беларуси с меткой Made in China, за последние год-полтора стало заметно больше. И, глядя на развитие ситуации, можно предположить, что это только начало, ведь раньше около 80% новых авто, которые продавались в Беларуси, хоть и были сделаны в России, но были автомобилями мировых брендов.

Почти все они ушли с российского рынка из-за агрессии против Украины. На их место приходят бренды из Поднебесной. На мощностях, где раньше выпускали автомобили известных брендов, начинают выпускать китайские авто. Часть из них россияне выпускают под собственными брендами, как в случае с «Москвичом»,, который по факту является JAC JS4. То же самое с автомобилями марки Evolute, под которой в РФ собирают китайские Forthing.

А как в других странах?

В России китаизация авторынка также происходит очень интенсивными темпами. Если год назад каждая пятая новая машина, проданная на российском рынке, была китайской, то сейчас каждая вторая. Для сравнения: в довоенном 2021 году только 7,5% от новых авто, проданных в России, приходились на китайские бренды.

В Беларуси на долю китайских брендов сейчас приходится около 80% продаж. Естественно, что большинство из них — это Geely.

Отметим, что китайским автопроизводителям удается нарастить продажи и в других странах. Однако, например, в странах Европы распространение китайских брендов и близко не такое заметное. По данным JATO Dynamics, их доля в продажах легковых автомобилей выросла с 0,67% в 2021 году до 1,57% в 2022 году и до 2,37% в первой половине 2023 года.

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