Кремль запаниковал из-за антироссийских протестов в Армении 1 20.09.2023, 8:26

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Посольство РФ обратилось к властям страны.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера, 19 сентября, в столице Армении снова было неспокойно. На фоне возобновившегося конфликта в Карабахе группа протестующих прибыла к зданию Посольства РФ в Армении. Многие армяне уже не верят Путину и самой РФ. Они требуют от Пашиняна разорвать все отношения с Кремлем, который вряд ли будет помогать Еревану в войне против Азербайджана.

Протестующие скандировали: «Нравится, не нравится - терпи моя красавица» и «Путин ху@ло».

В МИД РФ потребовали от Еревана принять все возможные меры, чтобы здание посольства было разблокировано. Власти Армении стянули к зданию силовиков.

Тем временем секретарь СНБО Украины Алексей Данилов не верит, что РФ сможет реально помочь Еревану в войне против Азербайджана в Карабахе. С его слов, все те обязательства, которые когда-то Путин давал Армении уже сейчас можно множить на ноль.

Москва слишком слаба, чтобы ввязываться в конфликт в Карабахе. Самое интересное, что это прекрасно понимают и в Баку. В Азербайджане знают, что из-за войны в Украине Кремль не будет перебрасывать какие-то дополнительные войска в Карабах.

Накануне в Баку заявили об «антитеррористических мероприятиях» в Карабахе. Пашинян созвал Совбез, а действия Азербайджана озвучил как «политику этнических чисток». А уже поздно вечером к зданию российского посольства пришла группа протестующих.

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