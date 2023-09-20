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«Путин прокололся и явно сошел с ума»

  • 20.09.2023, 8:33
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«Путин прокололся и явно сошел с ума»

У главы Кремля поломался его сценарий.

Российский диктатор Владимир Путин совершил такую же ошибку, и как персонаж сказки русского писателя Александра Пушкина – бабушка, которая сперва просила у золотой рыбки новое корыто, а потом уже хотела быть обладательницей морской, и чтобы рыбка была на посылках.

Так же действовал и глава Кремля. Ему постоянно было мало того, что у него есть, и он в конце концов захотел стать уже не президентом, а императором, и иметь американского президента на побегушках. Такое мнение высказал социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман во время чата на «Главреде».

По словам Эйдмана, Путин за более чем 20 лет у власти в стране-агрессоре России явно сошел с ума.

«Путин примерно такого же рода человек (как баба из сказки Пушкина – ред.). А главное – ему все удавалось: сначала он хотел заработать в Питере на торговле наркотиками и игровом бизнесе, и он это делал, на закупках продовольствия за рубежом взамен на российские природные ресурсы, что он тоже делал с выгодой для себя и был пойман за руку, а потом он хотел все больше и больше, потом стал президентом России, но ему и этого стало мало, и он решил стать новым российским императором, чтобы весь мир его боялся, чтобы американский президент был у него, как Золотая Рыбка, на посылках», – отметил социолог.

Но тут у российского диктатора поломался его сценарий, и «Золотая рыбка послала его к черту», говорит Эйдман.

В результате этого мы сейчас увидели, что амбиции российского диктатора стали полностью расходиться с реальностью, и катастрофа стала неизбежной. По словам Эйдмана, многие в правящей верхушке страны-агрессора России это понимают.

«Судьба Путина предрешена, дело лишь в сроках. Крах путинского режима после вторжения в Украину 24 февраля стал неизбежным», – подытожил социолог.

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