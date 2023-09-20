«Думала, что покупаю хорошую фабричную турецкую шубу» 1 20.09.2023, 8:40

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Иллюстрационное фото

После отдыха в Анталье белоруска решила предупредить остальных.

Этим летом белоруска Оксана вместе с мужем отдыхала в Анталье. При отеле, где они остановились, рекламировали турецкий магазин шуб, а девушка как раз мечтала о шубе и даже откладывала на нее деньги, пишет onliner.by.

В итоге она купила себе шубу за €900, но осталась недовольна: «Потеряны нервы, испорчен остаток отдыха. Хочу рассказать свою историю, чтобы в такую ситуацию не попадали другие».

«Думала, что покупаю хорошую фабричную турецкую шубу»

Как рассказала нам Оксана, в отеле была небольшая точка — представительство магазина шуб. В этой точке работали две девочки. Здесь же находились несколько шуб для образца.

— Девочки подошли ко мне, рассказали, что в городе есть салон кожи и меха, что мы можем записаться и нас бесплатно отвезут туда-назад. Я согласилась, ведь я давно мечтала о качественной фабричной норковой шубе из Турции.

В магазине консультант помогла мне найти именно то, что я хотела. После этого к нам подошел сотрудник, который представился директором салона. Он стал говорить, что это очень дорогая шуба, стоит €1850. Уверял, что шуба турецкая и фабричная, не сравнится с китайским аналогом за €400—500. Рассказывал, что в Китае растягивают шкурки, ворс получается лысый, а здесь продается товар совсем другого качества.

В итоге Оксане удалось сторговаться и купить шубу за €900 вместо первоначально озвученных €1850.

— Моему счастью не было предела: наконец-то я получила качественную вещь по хорошей цене.

Радость длилась недолго.

— Оплату я произвела частично картой (€700) и частично наличными (€200). Чек мне дали только на €700 — в тот момент я не придала этому значения.

Уже в отеле девушка смогла рассмотреть свою покупку детально: фурнитура на шубе оказалась поржавевшей, а из подкладки торчала бирка Made in China.

Оксана вместе с мужем отправилась к представительницам магазина. Они удивлялись и говорили, что это какая-то ошибка и что такого никогда не было.

— Они назначили нам повторную поездку в магазин, чтобы мы решили вопрос там. Но потом представительницы магазина стали переносить встречу, ссылаясь на то, что нет свободных машин для нашей бесплатной поездки. Тогда мы сказали, что поедем на такси. Однако нам снова отказали, сказав, что все сотрудники заняты.

Лишь после того, как мой муж потерял терпение и стал эмоционально требовать встречи, нашлись и свободная машина, и свободные сотрудники.

Работники магазина, по словам девушки, признали: шуба бракованная. Появился новый «директор» — он предложил заменить товар, но точно такой же шубы не нашлось. Стал предлагать другие, подороже, с доплатой — девушку такой вариант не устроил.

С возвратом денег тоже возникли сложности: по словам Оксаны, директор был готов вернуть лишь €50 из €200, уплаченных наличными.

В магазине предложили такой вариант: бракованная шуба останется у Оксаны, а в качестве компенсации ей подарят меховой бомбер из кролика.

— Я согласилась, хотя это сомнительная выгода. В итоге у меня было плохое настроение, я потратила время отдыха, нервы. Оставшиеся два дня в Турции для меня были испорчены из-за этой ситуации.

Мой совет: при покупке шубы в этой стране будьте внимательны.

Юрист: в подобных ситуациях вряд ли получится самостоятельно отстоять свои права

Юрист, специалист по правам потребителей Иван Райкевич говорит, что если вы покупаете товар за границей, то зачастую защитить свои права потребителя крайне сложно без знания языка и местного законодательства.

— Вам придется руководствоваться местными законами и правилами торговли той страны, которую вы собираетесь посетить.

Тем не менее в Турции также есть ряд законодательных актов, которые направлены на защиту прав потребителей. Первый закон «О защите прав потребителей» №4077 в Турции приняли еще в 1995 году и не раз изменяли его. Согласно этому закону, на территории Турции действуют так называемые потребительские суды, арбитражные комиссии и советы потребителей.

Аналогом нашей белорусской системы защиты прав потребителей через исполком является арбитражная комиссия, которая создается в каждой области и каждом районе.

Зато есть хорошая новость для белорусов, которые делают покупки на территории СНГ:

— Между странами — участниками СНГ и Республикой Беларусь 25 января 2000 года было подписано Соглашение об основных направлениях сотрудничества государств — участников Содружества независимых государств в области защиты прав потребителей.

С тех пор права потребителей и их защита гарантируются национальным законодательством о защите прав потребителей: граждане каждого государства — участника СНГ, а также иные лица, проживающие на его территории, пользуются на территориях других государств — участников Содружества в отношении своих потребительских прав такой же правовой защитой, как и граждане этих государств. Также у них есть право обращаться в государственные и общественные организации по защите прав потребителей, другие организации, предъявлять иски в суды и осуществлять иные процессуальные действия на тех же условиях, что и граждане этих государств.

Это касается таких государств, как Азербайджанская Республика, Российская Федерация, Республика Армения, Республика Таджикистан, Республика Казахстан, Республика Узбекистан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, — уточняет Иван Райкевич.

На сайте турецкого адвокатского бюро Hakan Üncüoğlu размещена статья о том, что в турецких магазинах кожи и меха словно гипнотизируют туристов, предлагая им дорого купить вещи, которые в действительности оказываются дешевыми. В комментарии юриста сообщается, что в Турции нельзя в течение 14 дней вернуть новую вещь, которую вы приобрели в офлайн-магазине, если она вам просто разонравилась. Также ее будет сложно вернуть при наличии дефектов.

— Можно попробовать обратиться в службу по защите прав потребителей с требованием провести оценку товара и вернуть часть его стоимости. К сожалению, такие заявки редко рассматривают в пользу потребителя, поэтому очень хорошо подумайте, прежде чем спонтанно приобретать товар в магазине.

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