После вызовов в милицию умерла журналистка «Ганцавіцкага часу» 3 20.09.2023, 8:50

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У женщины осталось двое несовершеннолетних детей.

17 сентября ушла из жизни журналистка независимого интернет-издания «Ганцавіцкі час» Светлана Малышко. В ноябре ей должно было исполниться 45 лет, сообщает «Белсат».

Светлана начала работать в газете «Ганцавіцкі час» с 2003 года. За этот период она написала более 1300 статей.

Как отмечают коллеги, работа Светланы иногда вызывала «недовольство и определенное давление», так как среди тем, на которые она обращала внимание, были социальные вопросы, которые «будоражили отдельных людей».

Такой резонанс вызвала одна из недавних статей на сайте «Центр Ганцевичей к «Дожинкам» облысел».

«Объективные факты вызвали недовольство местной власти. К Светлане пришла милиция и вызвала «на беседу». Честно говоря, досадно наблюдать, как на любое критическое замечание от людей идет такая реакция. И люди в погонах, будто по команде «фас», бегут выполнять распоряжения. Вряд ли по своей инициативе пришла милиция к Светлане Малышко, так как кроме правды в статье ни одного слова не было. И никаких законных оснований для вызова «на беседу» тоже не было. Это факт», – пишет издание.

Были у Светланы неприятные разговоры с председателем райисполкома, который довел журналистку до слез. Также в одной из государственных газет был напечатан «ответ» на ее статью, слова из которой она приняла близко к сердцу.

«Сказались ли эти вызовы на здоровье Светланы Малышко? Однозначно. Хотя она старалась держать все переживания в себе, но в последнее время скрывать нервозность из-за этих «бесед» не могла», – пишут коллеги журналистки.

Весь стресс, который пережила Светлана Малышко после травли за статьи, которые она написала, привел к ухудшению ее здоровья –журналистка попала в больницу, но врачи не смогли спасти ей жизнь.

У женщины осталось двое несовершеннолетних детей.

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